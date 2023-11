Sénégal: Présidentielle 2024 - Benoît Sambou appelle à laisser le Sénégal entre «des mains expertes et prêtes à relever les défis»

La cérémonie de lancement de la Plateforme des acteurs pour la citoyenneté, le travail et l'émergence (Pacte) / Mbollo Nguir Ëllek Sénégal s'est tenue, ce samedi, 4 novembre dernier, dans les locaux de la librairie Harmattan Sénégal, sis sur la VDN.

Mais, selon Benoit Sambou et les acteurs et associations qui l'accompagnent dans cette plateforme, « dans un contexte international marqué par des crises identitaires, communautaristes, économiques et sociales se traduisant par des conflits armés [...] il est vital pour le Sénégal de consolider et de perpétuer les dynamiques constructives déclenchées depuis 2012 par le Président Macky Sall pour la prospérité de notre nation ».

Les différents orateurs qui se sont succédé ont tous rappelé que « cette plateforme est une initiative collective qui regroupe 21 associations et groupements qui vont des artisans menuisiers aux coiffeuses en passant par les mécaniciens, les métallurgistes, les paysans, les pêcheurs, les mareyeurs, les commerçants, les artistes et les professions intellectuelles et qu'ils sont représentatifs de l'ensemble des communautés sociales, culturelles, ethniques et d'âge du pays ».

Consciente des défis auxquels fait face le pays, dont certains, il faut le reconnaitre, sont persistants, la Pacte symbolise aux yeux de ses initiateurs « une réponse audacieuse aux problématiques actuelles du pays, en apportant une contribution citoyenne à la définition de nouveaux modèles économiques mettant les femmes, les jeunes, le 3éme âge, les paysans, les artisans, les pêcheurs, les commerçants et les acteurs du secteur informel, au coeur des préoccupations publiques afin de réduire d'avantage les inégalités et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens ».

A travers cette plateforme, Benoit Sambou et ses compagnons invitent à l'union car « ensemble et unis, nous pourrons surmonter les obstacles et réaliser notre vision commune d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035 » disent-ils.