Afrique Centrale: Insertion des jeunes - Le Congo séduit par l'expérience rwandaise

Le ministre congolais de la jeunesse veut s'inspirer de l'expérience du Rwanda en matière d'insertion et réinsertion des jeunes de son pays. La matérialisation des centres d'Aubeville, dans la Bouenza, et d'Opokania, dans la Cuvette, fait partie des priorités du gouvernement.

Le séjour du ministre congolais, Hugues Ngouélondélé, à Kigali au Rwanda, visait à mieux comprendre la procédure de réintégration qui se fait dans ce pays à travers l'apprentissage des différents métiers par les jeunes. Un échange d'expérience à valoriser puisque dans ce domaine le Rwanda a une longueur d'avance par rapport au Congo. Les chiffres parlent de plus de 5000 jeunes rwandais dont l'âge moyen est de 18 ans notamment les toxicomanes, les prostituées et les enfants de la rue. Ils sont pris en charge dans les centres de réhabilitation et de réintégration qui sont situés à l'île d'Iwawa.

Les efforts consentis par les autorités rwandaises sur les treize étapes à suivre afin de mieux contenir les milliers des jeunes dépravés à travers les trois services de réhabilitation et de réintégration des centres d'Iwawa, de Nyamagabe et d'Itagata pourront apporter une excellente dynamique dans l'organisation, la gestion et le fonctionnement des centres d'insertion et de réinsertion d'Aubeville et d'Opokania.

Notons que durant son séjour à Kigali, Hugues Ngouélondélé et son homologue rwandais ont également passé en revue les détails des accords de coopération signés entre les deux Etats en matière de la jeunesse.

