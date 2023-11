Tunisie: Économie numérique

L'IA et l'utopie de Musk : vers un monde sans emploi

L'intelligence artificielle, un domaine en constante évolution qui promet de révolutionner notre façon de vivre et de travailler.

Lors du premier sommet britannique sur la sécurité de l'IA, Elon Musk, le célèbre entrepreneur et visionnaire, a partagé sa vision optimiste d'un monde façonné par l'IA.

Musk, toujours à la pointe de l'innovation technologique, imagine un futur où l'IA sera si avancée qu'aucun emploi ne sera nécessaire pour garantir notre subsistance.

C'est une perspective qui peut sembler inquiétante pour certains, mais Musk la présente comme une opportunité, un monde où l'humanité pourrait se consacrer à des activités qui la passionne vraiment, plutôt que de s'encombrer de tâches routinières.

«Vous aurez un revenu universel élevé», déclare Musk, esquissant ainsi les contours d'une solution qui permettrait aux individus de vivre confortablement dans ce monde nouveau.

Cette notion de revenu universel, déjà évoquée dans les cercles de la Silicon Valley, se révèle être une alternative audacieuse au revenu de base universel, visant à atténuer les inégalités économiques.

Musk, toutefois, ne précise pas les différences entre ces deux concepts, mais son optimisme est clair : il prédit un avenir où les besoins de chacun seront largement comblés, éliminant ainsi le spectre de la pénurie.

Selon Musk, l'IA agira comme un égaliseur économique, car elle sera accessible à tous.

Elle peut accomplir presque tout, mais cela soulève des questions éthiques sur les limites de notre créativité et de notre prudence.

Le contrôle et la réglementation de l'IA sont également des préoccupations majeures pour Musk.

Il fait partie de ceux qui appellent à une pause dans le développement de l'IA, afin de mieux comprendre ses implications et de garantir que les progrès technologiques se déroulent en toute sécurité.

Musk propose même des solutions techniques, comme un interrupteur ou un mot-clé, pour mettre en veille les robots humanoïdes en cas de besoin.

En fin de compte, Elon Musk exprime un verdict nuancé sur l'IA : elle est probablement bonne à 80 % et mauvaise à 20 %.

Cette réflexion laisse entrevoir une vision réaliste de l'avenir technologique, où les avantages potentiels sont immenses, mais où des précautions et des réglementations sont essentielles pour éviter les écueils.

L'IA est en constante évolution, et les débats et les discussions qu'elle suscite continueront d'animer les sociétés alors que les populations s'aventurent dans ce nouveau monde passionnant et plein de promesses.

YouScribe, la plus grande bibliothèque numérique d'Afrique, lance ses services en Algérie

YouScribe, la plus grande bibliothèque numérique d'Afrique, avec plus d'un million de livres, de livres audios, de titres de presse et documents numériques éducatifs figurant à son catalogue, a annoncé le lancement officiel de ses services en Algérie en partenariat avec Djezzy et Qanawat, et ce, en marge du Salon International du Livre d'Alger (Sila).

Cette implantation s'inscrit dans une dynamique positive de développement du livre numérique en Afrique.

En 2023, YouScribe compte plus d'un million et demi d'abonnés dans le monde, dont plus de 95 % sur le continent africain.

Pour garantir une expérience de lecture optimale aux Algériens, YouScribe s'appuie sur son solide partenariat avec Qanawat, un acteur majeur de la technologie en Algérie, ainsi que Djezzy, le leader de la téléphonie mobile avec plus de 14 millions d'abonnés à travers le pays.

Cette collaboration assure des services de haute qualité, une accessibilité sans faille, et une plateforme conviviale pour les utilisateurs algériens.

YouScribe est persuadé que la diversité des contenus qu'il propose enrichira la scène littéraire algérienne, contribuant ainsi à son rayonnement sur la scène internationale.

ChatGPT arrive dans les voitures

En s'inscrivant jusqu'au 29 février 2024, 20 000 propriétaires d'une DS pourront tester ChatGPT durant six mois à bord de leur véhicule.

Premier constructeur européen à introduire la star des agents conversationnels, Stellantis intègre dans DS Iris System une technologie qui offre une «expérience de conduite et de l'art du voyage à la française».

Une foultitude d'interactions avec ChatGPT seront possibles, autant pour générer un guide des plus beaux lieux culturels à visiter sur le trajet qu'un quizz pour divertir les passagers.

ChatGPT est aujourd'hui capable de répondre à une multitude de requêtes (aussi appelés «prompts»), grâce à un apprentissage réalisé auprès de quantités énormes de données.

Cet outil est destiné à compléter le système de reconnaissance vocale DS Iris System, pour échanger directement avec un véritable assistant, au service de l'automobiliste tout au long de son trajet.

L'idée est d'offrir une expérience de conversation inédite à bord, avec un accès à des informations utiles et la possibilité d'accomplir une multitude de tâches.

Il est par exemple possible de demander, via ChatGPT, de découvrir les plus beaux lieux culturels proches, mais aussi, pour divertir les enfants, de créer un quiz ou de raconter une histoire sur un sujet précis.

ChatGPT pourra être activé en s'adressant tout naturellement à DS Iris.

ChatGPT va être proposé à 20.000 volontaires disposant de DS Iris System sur leur DS 3, DS 4, DS 7 ou DS 9, dans le cadre d'une phase de test de six mois, sans surcoût.

Cette fonctionnalité, activable directement à distance, sera accessible en France, mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, dans chacune des langues de ces pays.

DS n'est cependant pas le seul constructeur intéressé pour faire entrer de tels outils intelligents dans l'habitacle de ses voitures.

Mercedes a mené un test similaire avec ChatGPT, l'été dernier, sur 900.000 véhicules circulant aux Etats Unis.

General Motors, de son côté, travaille avec Microsoft sur l'intégration d'une intelligence artificielle.