Angola: João Melo remporte le Prix de littérature DST Angola/Camões 2023

Luanda — L'écrivain angolais João Melo a remporté le Prix de Littérature DST Angola/Camões 2023, avec le recueil de poésie "Diário do Medo".

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès, "Diário do Medo" a conquis à l'unanimité le jury, qui a reconnu dans cette oeuvre "un puissant processus créatif, dans lequel il est évident que la réalité peut fonctionner comme une matière de création littéraire, dans le respect des valeurs esthétiques, techniques et éthiques ».

Pour le président du jury, José Mena Abrantes, l'oeuvre gagnante dénote une profonde expérience de vie, en utilisant avec rigueur et simplicité la bonne métaphore du mot et le rythme approprié au contenu de chaque poème.

José Mena Abrantes affirme en outre avoir une vision globale de lui-même et de sa situation, avec un regard critique sur les phénomènes contemporains.

Le livre n'est pas encore sorti en Angola mais devrait paraître plus tard cette année et au début de l'année prochaine au Portugal et en Espagne, dans une édition bilingue portugais-espagnol, par l'éditeur Libros Del Aire, avec traduction par la poète et traductrice colombienne Lauren Mendinueta.

L'ouvrage est en cours de traduction en anglais, arabe et français, en vue de sa publication sur un marché littéraire plus large.

João Melo est auteur, journaliste et consultant en communication. Il est le fondateur de l'Association des écrivains angolais et de l'Académie angolaise de littérature et de sciences sociales.

Actuellement, il partage son temps entre Luanda, Lisbonne et Washington. Ses oeuvres comprennent de la poésie, des essais, des romans et des articles et ont été publiées en Angola, au Brésil, à Cuba, en Italie, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Plusieurs de ses écrits ont été traduits en anglais, français, allemand, arabe et chinois et publiés dans des anthologies, périodiques et magazines internationaux.

L'auteur a reçu le Prix National des Arts et de la Culture d'Angola 2009, dans la catégorie littérature.

Le Prix Littéraire DST Angola Camões est une initiative conjointe entre DstGroup et l'Institut de Coopération et de Langue Camões qui célèbre les livres publiés en poésie et en prose par des artistes angolais.

En 2018, DST Angola a créé un prix identique en Angola, avec le soutien de l'Institut Culturel Camões. Parmi les précédents lauréats du prix d'une valeur de 15 000 euros figurent Pepetela, Zetho Cunha Gonçalves et Benjamim M'Bakassy.