Angola: Le secteur de l'électricité devrait bénéficier de 11,7 milliards de dollars d'ici 2027

Luanda — Le Gouvernement angolais prévoit un investissement d'environ 11,7 milliards de dollars américains (UDS 1 d'une valeur de 827 kwanzas) pour de nouveaux projets et le Programme d'Investissement Public (PIP), destiné au secteur national de l'électricité, jusqu'en 2027.

Selon le représentant du ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA), João Pataca Fernandes, la valeur de l'investissement respectif sera divisée en 41% pour les nouveaux projets et 59% pour les projets PIP/2023.

Présentant le thème "Vision, objectifs et stratégies du gouvernement pour les énergies renouvelables et l'électrification rurale", au cours de la conférence sur les énergies renouvelables en Angola, promue par la Standard Bank, mardi, à Luanda, l'ingénieur principal du MINEA a souligné que l'investissement sert également à faire face aux défis de la réalité actuelle et à projeter la croissance du secteur.

Selon João Fernandes, environ 52% des investissements prévus seront consacrés à l'élargissement de l'accès à l'énergie électrique, à travers le réseau "On-Grid" et "Off-Grid", le reste étant destiné à l'augmentation de l'efficacité et de la viabilité financière, ainsi que des investissements dans les énergies renouvelables et la participation privée dans le secteur.

L'investissement qui fait partie du plan d'action du secteur de l'énergie, pour la période 2023/2027, a également pour principales priorités la continuité des travaux de construction du barrage de Caculo-Cabaça et l'achèvement du projet Laúca, ce dernier étant déjà en fonctionnement.

Le spécialiste des énergies renouvelables a dit qu'au cours de cette année, le pays disposerait à nouveau de la production des centrales de Matala, désormais de 40,8 mégawatts (MW), et de Luachimo, de 34 MW, après une longue période d'indisponibilité.

Pour cette année également, il a souligné l'entrée en exploitation de la centrale hydroélectrique de Cunje, dans la municipalité de Camacupa - Bié, d'une capacité estimée à 1 MW, ainsi que la plus petite centrale hydroélectrique de tout le parc national de production d'électricité.

Il a également indiqué que le projet de construction de parcs solaires photovoltaïques à Luena, Saurimo, Bailundo, Lucapa et Cuito devrait commencer et s'achever l'année prochaine, contribuant à une augmentation de la capacité de production solaire photovoltaïque installée de 285,5 MW à 370 MW.

En plus de ces projets, João Fernandes a également affirmé qu'il était prévu d'achever les projets privés de Caraculo, dans la province de Namibe, avec 50 MW, et de Quilemba, dans la province de Huila, avec 80 MW.

Il a rappelé qu'en phase de conception, les projets photovoltaïques de Laúca - Malanje, 400 MW, Catete (Luanda), avec 100 MW, et Cabinda (90 MW) et 25 MWh de stockage sont en phase de conception.

Il a également souligné le projet d'électrification dans le sud de l'Angola, qui comprend les provinces de Cuando Cubango, Namibe, Cunene et Huila, qui devrait bénéficier à plus de cinq millions d'habitants, dans 72 localités de cette région.

En outre, la récente approbation a mis en évidence le projet d'électrification des provinces orientales du pays, à savoir Lunda Norte, Lunda Sul, Moxico, ainsi que Bié et Malanje, qui donnera accès à l'électricité à plus de 900 mille personnes, dans 60 localités.

Avec l'achèvement des projets susmentionnés, d'ici 2027, le MINEA prévoit la diversification du mix énergétique, afin d'incorporer au moins 72% d'énergies renouvelables, estimant une capacité installée de 9.644,09 MW, dont 1.162,26 MW de source solaire, un fait qui stimule la transition vers une énergie propre et accessible à tous les citoyens.

Ce faisant, l'ingénieur principal du MINEA considère les énergies renouvelables comme un pilier important pour le développement de la stratégie du secteur électrique, car elles contribuent à la durabilité et à la robustesse de ce domaine, permettant de surmonter la dépendance à la consommation de carburant, par exemple.