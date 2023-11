Tunisie: Billet | Industrie 4.0 /5.0 - La course à l'innovation

Aujourd'hui, le monde entame à marche forcée une 5e révolution industrielle alors que les enjeux de la précédente n'ont pas encore été relevés.

Avec l'accélération de plusieurs secteurs de l'économie, on commence à parler d'une cinquième révolution industrielle.

Une industrie 5.0 sonne déjà aux portes. Cette industrie de demain, qui se construit et s'invente dès maintenant, nécessite une feuille de route claire et précise avec des objectifs communs.

Au fait, il n'existe, à l'heure actuelle, aucun consensus ou définition exacte de l'industrie 5.0.

Synonyme de durabilité et de résilience pour la Commission européenne, Gartner, dans son rapport de 2021, parle plutôt « d'hyper automation, d'autonomie des objets connectés et de symbiose entre l'homme et la machine ».

Dans cette course à l'innovation, « il est important de prendre le temps de la réflexion, de l'identification des objectifs et surtout de bien consolider les bases et les préceptes de l'industrie 4.0 tout en préparant sereinement la prochaine ».

En Tunisie, le ministère de l'Industrie de l'Energie et des Mines travaille depuis 2018 sur une feuille de route pour mettre en oeuvre une initiative de transition de l'industrie tunisienne vers une Industrie 4.0.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de transformation numérique de la GIZ Tunisie. D'autres partenaires au développement comme l'AFD, la coopération suisse, l'Usaid et surtout l'Onudi ont rejoint ces initiatives et tentent de couvrir des aspects complémentaires.

L'initiative HUB I.4.0 a été mise en place dans le cadre du programme

de transformation numérique en Tunisie.

Elle vise à accélérer la transition du pays vers l'industrie 4.0.

Des centres de compétences I4.0 pour accompagner le renforcement des compétences nécessaires aux métiers d'avenir sont créés.

L'initiative HUB I4.0 a permis de nos jours d'avoir l'accompagnement de plus de 200 entreprises tunisiennes dans la mise en place des technologies de l'industrie 4.0 dans leurs systèmes de production.