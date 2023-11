Sénégal: Signature de convention de partenariat entre la BNDE et Dakar Diamniadio sport city - Plus de 9 milliards pour la construction d'un complexe multisport

Le Directeur général de la Banque Nationale de Développement Economique (BNDE-S.A), Abdoulaye Niane, et le Président Directeur général de Dakar Diamniadio Sport City (DDSC) ont signé, hier mardi, une convention de plus de 9 milliards de francs CFA. C'est dans le cadre de la réalisation du projet de construction d'un complexe multisport d'une valeur de plus de 40 milliards de francs CFA.

La Banque Nationale de Développement Economique (BNDE-S.A) s'est engagée, depuis sa création, à accompagner la croissance économique et sociale des acteurs économiques et à financer les grands projets à fort potentiel dans des secteurs à forte valeur ajoutée pour l'économie sénégalaise. C'est dans ce cadre que «la BNDE a accordé une ligne de financement de 9 milliards de francs CFA à Dakar Diamniadio Sport City (DDSC), pour la réalisation du projet de construction d'un complexe multisport de dernière génération. Cet accord de partenariat que nous avons signé marque, une fois de plus, l'engagement de la BNDE et de DDSC à oeuvrer pour le développement des infrastructures sportives innovantes, offrant ainsi de meilleures opportunités à l'environnement économique et social du pays», a déclaré le Dg de la BNDE, Abdoulaye Niane.

Selon lui, «cette convention fait suite à un long partenariat qui a débuté en juillet 2019 précisément et qui a vu la réalisation d'une infrastructure de dernière génération, notamment d'un complexe hôtelier, sportif et de loisir globalement. Nous sommes engagés dans ce projet, en premier, comme étant la première banque ; la BNDE a accompagné cela... Nous avons compris que le Sénégal pourrait largement profiter d'une infrastructure de classe mondiale. Parmi ces réalisations, il y a un hôtel 5 étoiles, des infrastructures sportives 3 étoiles et des centres de loisirs uniques sur la place», a expliqué le Dg de la BNDE.

A l'en croire, le Sénégal a misé sur de telles activités pour se placer à un rang inégalé en Afrique de l'Ouest, peut-être même parmi les rares pays à avoir de telles infrastructures en Afrique. C'est tout en son honneur aujourd'hui que Dakar Diamniadio Sport City ait fait confiance à la Banque BNDE, à travers la «signature d'une convention qui va marquer une autre étape dans ce long partenariat. Parce que nous allons, après avoir construit, exploiter ensemble. Nous serons à ses côtés pour effectivement répondre à ses besoins de financement autant que possible. Certes, nous sommes avec d'autres banques partenaires, mais la fusion entre la BNDE et Sport City Diamniadio ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Pour cela, nous auront une présence très visible sur le site, un partenaire commercial et financier à la fois. Sur le plan financière, ce projet coutera plus d'une quarantaine (40) de milliards de francs CFA. La BNDE participera à hauteur de dix (10) milliards de francs CFA. Mais pour l'instant, on est à neuf (9) milliards de francs CFA... Je pense que c'est de tels exemples qu'on doit montrer à l'entreprenariat africain et surtout sénégalais pour que ce projet soit crédible et bancable, pour qu'il puisse apporter une vrai valeur ajoutée à l'économie du pays».

Pour sa part, le PDG de DDSC, Madani Tall, dira : «pour nous, la BNDE est un partenaire de choix. Car, c'est la première banque qui a cru en nous. Il faut dire que c'est un projet extrêmement innovant. Et je pense que c'est la première fois qu'on va trouver dans cette partie du continent un projet composant hôteliers, sports, loisirs, sur le même site. C'est un projet très ambitieux, même si au départ il a été difficile de convaincre certains partenaires. C'est un projet qui apportera plus sur l'échiquier des infrastructures au Sénégal et pourquoi pas faire de Dakar une place central du sport et des loisirs en Afrique».