Afrique: L'Afrique offre certaines des meilleures opportunités d'investissement au monde (M. Adesina)

Marrakech — Les économies africaines offrent certaines des meilleures opportunités d'investissement au monde, a affirmé, mercredi à Marrakech, le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina.

"Malgré les défis, l'Afrique connaît une bonne croissance et fait preuve de résilience, dans un contexte où les tensions géopolitiques et les conflits s'intensifient dans le monde entier, entraînant de plus grandes incertitudes et risquant d'affaiblir la croissance économique mondiale", a relevé M. Adesina lors de l'ouverture du Forum pour l'Investissement en Afrique (AIF).

Mettant l'accent sur les potentialités du continent, le président de la BAD a invité les opérateurs économiques à investir là où se trouve l'avenir.

"L'avenir est en Afrique. Les investisseurs devraient considérer l'Afrique non pas à partir ce qu'ils entendent dire, mais à partir de ce que disent les faits", a-t-il soutenu.

Et de noter que l'Afrique n'est pas aussi risquée qu'on le pense, citant dans ce sens l'analyse de Moody's Analytics qui confirme que le taux de défaillance du continent est le plus bas du monde (2,1%), comparé à celui de l'Europe de l'Est qui dépasse largement 10% et à celui de l'Asie qui est bien au-dessus de 8%.

M. Adesina a également fait savoir que d'après S&P Global, le capital-investissement et le capital-risque en Afrique ont grimpé d'année en année pour atteindre 7,7 milliards de dollars.

%

Ainsi, il a estimé que l'AIF est le lieu où les projets bancables en Afrique rencontrent les investisseurs, les chefs d'État et de gouvernement dans les board-rooms d'investissement.

"Ce qui rend l'Africa Investment Forum unique et remarquable, c'est qu'il est hautement innovant et 100% transactionnel", a-t-il dit, soulignant que l'objectif de ce forum est de faciliter l'atterrissage des investissements en Afrique.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'édition 2023 de l'AIF connait la participation des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs publics et privés, et des investisseurs impliqués dans le développement économique et social du continent.

Organisé cette année sous le thème "Libérer les chaînes de valeur de l'Afrique", ce forum se veut la plus importante plateforme de rencontre économique du continent, visant à apporter une valeur ajoutée significative aux investisseurs, en les associant à des opportunités à un moment de transformation substantielle du continent.

Près de 600 participants de haut niveau prennent part à l'AIF 2023 qui constitue une plateforme multipartite axée sur la conclusion d'accords à l'échelle du continent.