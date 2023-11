Maroc: Settat - Les agriculteurs accueillent un début prometteur de la campagne agricole 2023-2024

Settat — Les agriculteurs de la province de Settat accueillent un début prometteur de la campagne agricole, alors que les préparatifs pour son lancement se déroulent dans de bonnes conditions, parallèlement aux mesures prises à cet effet par les différents services du ministère de l'Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts.

Parmi les mesures engagées dans ce cadre, la SONACOS (Société Nationale de Commercialisation des Semences) s'est employée à fournir des semences sélectionnées et les engrais nécessaires aux opérations de labour et de semis des céréales d'automne.

Ainsi, 16 points de vente de semences et d'engrais ont été ouverts, répartis sur toute la province, dont 7 points relevant de l'Office national de conseil agricole (ONCA) et 9 points relevant du secteur privé.

Approvisionnés à hauteur de 26.819 quintaux en semences sélectionnées pour les principales céréales (blé tendre, blé dur et orge) et 3.000 quintaux d'engrais, ces points de vente ont écoulé environ 13.210 quintaux de semences sélectionnées et 1.800 quintaux d'engrais.

Concernant ces derniers, notamment les engrais azotés, ils ont bénéficié d'un soutien important du ministère de l'Agriculture dans le cadre des programmes d'accompagnement visant à soutenir les facteurs de production nécessaires au bon démarrage de la campagne agricole.

Les récentes précipitations dont la moyenne a atteint au total 34 mm dans la province de Settat jusqu'au 1er novembre, ont aussi dynamisé le processus d'acquisition des différents facteurs de production ainsi que l'opération de travail du sol et de semis qui ont concerné jusqu'à présent quelque 14.000 hectares.

A cet égard, Mohamed Mkadmi, directeur provincial de l'agriculture à Settat, a indiqué dans une déclaration à la MAP que la direction régionale de l'agriculture et les services techniques relevant du ministère, en l'occurrence l'ONCA et l'Office national pour la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) à Settat, ont pris plusieurs mesures d'accompagnement au profit des agriculteurs afin d'assurer le succès de la campagne agricole en cours.

Il a, dans ce sens, cité la mise à disposition des facteurs de production et la sensibilisation des agriculteurs aux mesures nécessaires pour le travail de la terre en préparation aux opérations de labour et de semis, ainsi que l'approvisionnement des points de vente de la région en divers types d'engrais et variétés de semences sélectionnées, notamment les céréales d'automne.

Par ailleurs, afin d'atténuer les effets du déficit des précipitations que le Maroc a connu ces dernières années, le directeur provincial de l'Agriculture a souligné que le ministère de l'Agriculture poursuit son soutien au programme de semis direct en augmentant les superficies allouées à cette technique à travers la distribution de 11 semoirs au profit de nombreuses organisations professionnelles agricoles de la province.

Dans le même contexte, M. Mkadmi a ajouté que les services du ministère au niveau de la province de Settat continuent de mettre en oeuvre un certain nombre de programmes qui concernent particulièrement la distribution de l'orge enrichie, précisant que près de 84 mille quintaux sur les 209 mille quintaux ont été distribués, à travers 9 points d'approvisionnement répartis sur la province. Au même titre, le processus de distribution d'aliments composés subventionnés au profit des éleveurs de vaches s'est poursuivi, avec un total de 62.000 quintaux d'aliments enrichis distribués.

Afin de démarrer la campagne agricole en cours dans les meilleures conditions, souligne la même source, le ministère a pris une série de mesures visant principalement à doter les agriculteurs de divers facteurs de production nécessaires et à contribuer, en collaboration avec diverses organisations agricoles, à l'encadrement et à la sensibilisation des agriculteurs sur l'importance d'augmenter la production, à travers l'acquisition de semences et de plants de tomates, ainsi que d'oignons et de pommes de terre, dans des proportions importantes.

Dans ce sens, le montant du soutien varie entre 40.000 et 70.000 dirhams par hectare pour les semences et plants de tomates agréés. On cite également le soutien aux engrais azotés dans des proportions importantes et encourageantes, et l'augmentation du soutien destiné à l'acquisition des vaches laitières importées à hauteur de 6.000 dirhams, ainsi que la subvention de l'acquisition de vaches de races sélectionnées à hauteur de 3.000 dirhams pour chaque tête.