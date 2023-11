Maroc: Le président de la BAD salue la résilience post-séisme du Maroc

Marrakech — Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a salué, mercredi à Marrakech, la résilience du Maroc face au séisme qui a frappé plusieurs provinces du Royaume.

"Le peuple marocain est résilient. Vous venez d'accueillir les Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) il y a quelques semaines. Et nous voilà, vous nous accueillez dans le cadre de l'Africa Investment Forum", a dit M. Adesina lors de l'ouverture du Forum pour l'Investissement en Afrique (AIF).

Selon le président, les actions de secours, rapides et efficaces, entreprises par le gouvernement après le tremblement de terre ont permis de sauver des vies, d'apporter aux personnes touchées un soutien immédiat et de restaurer les services vitaux.

Ainsi, M. Adesina a saisi cette occasion pour assurer le gouvernement du Maroc du soutien collectif permanent de la BAD aux efforts de relance. "La Banque prévoit de financer à hauteur de 782 millions d'euros différents projets au Maroc en 2023", a-t-il annoncé.

Par ailleurs, le président de la BAD a mis l'accent sur le plus grand complexe solaire du monde "Noor Ouarzazate", notant que l'Afrique dispose des plus grandes sources d'énergie renouvelable au monde, notamment l'hydroélectricité et l'énergie solaire.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'édition 2023 de l'AIF connait la participation des chefs d'État et de gouvernement, des décideurs publics et privés, et des investisseurs impliqués dans le développement économique et social du continent.

Organisé cette année sous le thème "Libérer les chaînes de valeur de l'Afrique", ce forum se veut la plus importante plateforme de rencontre économique du continent, visant à apporter une valeur ajoutée significative aux investisseurs, en les associant à des opportunités à un moment de transformation substantielle du continent.

Près de 600 participants de haut niveau prennent part à l'AIF 2023 qui constitue une plateforme multipartite axée sur la conclusion d'accords à l'échelle du continent à travers un format innovant mêlant présentation de projets dans des "board rooms" dédiés et débats sectoriels de haut niveau.