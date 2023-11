Maroc: Casablanca - Hausse de 1,2% de l'indice des prix à la consommation en septembre

L'indice des prix à la Consommation (IPC) à Casablanca a enregistré une hausse de 1,2% au terme du mois de septembre dernier par rapport au mois précédent, rapporte le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

L'IPC a été notamment tiré par la hausse de 2,3% de l'indice des produits alimentaires et de 0,5% de l'indice des produits non alimentaires, souligne le HCP dans une note d'information.

Les hausses des prix des produits alimentaires observées entre août et septembre derniers ont concerné principalement les "Viandes" avec 3,2%, les "Légumes" avec 4,2% et les "Huiles et graisses" (5,1%), précise la même source.

Concernant les produits non alimentaires, les hausses des prix dans la même comparaison ont concerné essentiellement les "Carburants et lubrifiants" avec 6,2%, l'"Enseignement préélémentaire et primaire" (2,1%) et l'"enseignement secondaire" (0,2%).

Comparé à son niveau du même mois de l'année précédente, l'IPC a augmenté de 3,9%. Cette variation est la résultante de la hausse de 9,5% de l'indice des produits alimentaires et de 0,6% de l'indice des produits non alimentaires, a fait savoir le HCP.

A l'échelle nationale, au terme du mois de septembre dernier, l'indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,8% en glissement mensuel et une hausse de 4,9% en glissement annuel.

Quant aux variations par villes, l'évolution mensuelle de l'IPC a été inégale allant d'une baisse de 0,2% à Tétouan à une hausse de 2,5% à Beni Mellal, a relevé la note d'information du HCP.