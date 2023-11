Afrique: Nigeria - Réunions statutaires de CGLU Afrique à Lagos avec la participation du Maroc

Lagos — Le Maroc a pris part aux travaux de la 30-ème et 27-ème session ordinaire respectivement du Comité exécutif et du Conseil panafricain de Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), qui ont eu lieu les 6 et 7 novembre à Lagos, au Nigeria.

Le Royaume a été représenté à cet évènement par le président de l'Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), Mounir Lymouri.

M. Lymouri, également président du Conseil communal de Tanger, a tenu en marge de cette rencontre une série de réunions bilatérales notamment avec le gouverneur de Lagos, Babajide Sanwo-Olu.

Les deux parties ont discuté de plusieurs sujets relatifs aux futurs partenariats et accords entre les deux villes ainsi que des relations entre le Maroc et le Nigeria, notamment le renforcement de la coopération en matière de décentralisation.

La trentième session du Comité exécutif, qui s'est tenue lundi, a porté sur l'adoption du plan de travail et du budget de l'organisation des Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique au titre de l'année 2024, outre la préparation de la 28-ème Conférence des Parties (COP28), le sommet annuel de l'organe décisionnel de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques), prévu du 30 novembre au 12 décembre, à Dubaï aux Emirats arabes unis.

En plus du gouverneur de Lagos, ont pris part à l'ouverture la réunion, le président national de l'Association des Gouvernements Locaux du Nigeria (ALGON), Kolade David Alabi, la présidente de CGLU Afrique, Fatimetou Abdel Malick, ainsi que d'autres responsables et personnalités.

Le Comité exécutif de CGLU Afrique est l'instance chargée de la direction politique de l'organisation, tandis que le Conseil panafricain de CGLU Afrique est l'organe chargé de la supervision annuelle de la conduite des affaires de CGLU Afrique entre les réunions de l'Assemblée générale, qui ont lieu tous les trois ans dans le cadre des Sommets Africités.

CGLU Afrique dont le siège est basé à Rabat, regroupe les 51 associations nationales de gouvernements locaux et régionaux opérant en Afrique ainsi que 2.000 villes et territoires de plus de 100.000 habitants adhérents directs.