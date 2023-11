Afrique: 2ème édition de 'Dakhla Green Week', du 15 au 19 novembre

Dakhla — La 2éme édition de "Dakhla Green Week", une semaine riche en évènements culturels et artistiques et environnementaux, se tiendra du 15 au 19 novembre à Dakhla.

Ce rendez-vous éclectique qui s'inscrit dans le sillage de la commémoration du 68è anniversaire de l'indépendance et du 48è anniversaire de la Glorieuse Marche verte, sera ponctué par des actions éco-responsables axées sur le développement durable destinées aux jeunes, ainsi que l'organisation d'une série de soirées musicales alléchantes, avec la participation d'une pléiade d'artistes locaux, en vue de promouvoir l'animation culturelle dans la perle du Sud, indique un communiqué des organisateurs.

Ces actions, ajoute la même source, qui seront menées en partenariat avec les établissements scolaires et les associations de la région Dakhla-Oued Eddahab, ont pour objectif de transmettre aux nouvelles générations les valeurs et actions citoyennes et exemplaires.

Au programme de cet événement figure une série d'actions éco-responsables, destinées aux générations futures, dans le but de leur inculquer les bonnes valeurs et actions, à savoir la protection de la flore marine et terrestre, le nettoyage des plages et des ruelles de la ville et la culture de plantation d'arbres.

En outre, les places de la ville de Dakhla mettront en exergue la culture Hassanie et ses messages forts, précise la même source, notant que la perle du Sud vibrera aux rythmes de soirées artistiques aux sonorités Hassanies locales qui seront interprétées par des artistes et troupes locaux.

Pour le bonheur des plus petits, les organisateurs prévoient la mise en place d'un village enfant dédié aux animations ludiques et aux ateliers d'activités manuelles et artistiques, en plus des mini-spectacles et des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de l'eau.