Afrique de l'Est: L'Éthiopie participe à la 6e exposition internationale d'importation en Chine.

Addis-Abeba, — :- L'Éthiopie participe à la 6e édition annuelle de l'exposition internationale des importations de Chine qui se tient à Shanghai, en Chine.

Le forum joue un rôle déterminant dans la promotion de l'entrée de produits spécialisés locaux en provenance des pays les moins avancés sur le marché chinois en offrant des stands gratuits, des subventions et des politiques fiscales préférentielles.

L'ambassade éthiopienne à Pékin et le ministère éthiopien du Commerce et de l'Intégration régionale ont coordonné conjointement la participation des exportateurs éthiopiens à un projet de 136 mètres carrés préparé et construit par le gouvernement chinois.

Lors de la cérémonie d'ouverture du forum, le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré que plus de 2 000 nouveaux produits, technologies et services avaient été dévoilés lors des cinq expositions précédentes et que près de 350 milliards de dollars d'accords commerciaux avaient été conclus.

Il indique que la Chine continuera à ouvrir de plus grandes opportunités de marché, « avec une population de plus de 1,4 milliard d'habitants, dont plus de 400 millions de personnes appartenant au groupe à revenu intermédiaire, la Chine a un énorme potentiel pour répondre à la demande du marché mondial ».

%

Selon le Premier ministre, au cours des cinq prochaines années, les importations chinoises de biens et de services devraient atteindre 17 000 milliards de dollars, ce qui continuera à générer un immense marché pour le monde.

"L'ouverture, la création d'opportunités et la coopération apportent un avenir gagnant-gagnant, la Chine est prête à travailler avec tous pour surmonter les risques et les défis sur la voie à suivre et rendre la mondialisation économique plus ouverte, inclusive, équilibrée, gagnant-gagnant et bénéfique pour tous et créer un un avenir radieux ensemble.

Munteha Jemal, chef du département du commerce et de la promotion de l'ambassade éthiopienne à Pékin, a déclaré que la China International Import Expo (CIIE) était l'un des mécanismes permettant de renforcer davantage les relations sino-africaines.

Elle a expliqué que les cinq expositions précédentes ont aidé l'Éthiopie à élargir ses opportunités de renforcer la coopération commerciale et à montrer l'énorme potentiel du pays pour la Chine et d'autres organisations commerciales internationales.

Au cours de ces événements, des accords commerciaux ont été signés et des liens entre les organisations commerciales chinoises et éthiopiennes ont été établis, a-t-elle expliqué.

La 6e exposition internationale d'importation de Chine a presque attiré des centaines d'entreprises et de leaders du marché. L'Exposition internationale d'importation de Chine, lancée par le président Xi Jinping, est une décision majeure de la Chine visant à promouvoir une ouverture de haut niveau dans la nouvelle ère, et une mesure importante prise par la Chine pour ouvrir son marché au monde de sa propre initiative.

L'Exposition internationale annuelle des importations de Chine restera ouverte jusqu'au 10 novembre, selon l'ambassade éthiopienne à Pékin.