Ethiopie: Une attention particulière est portée à la création d'un leadership gouvernemental fort qui s'efforce de faire de la prospérité du pays une réalité - Adam Farah.

Addis Ababa, — : -Adam Farah, vice-président et chef du bureau du Parti de la prospérité, a dévoilé que des efforts sont déployés pour créer un leadership gouvernemental fort qui maintiendrait l'unité de vues et d'actions et s'efforcerait de réaliser la prospérité universelle de l'Éthiopie.

Il a indiqué que la formation dispensée aux dirigeants gouvernementaux à tous les niveaux de responsabilité a été renforcée et que plus de 21 mille 800 dirigeants suivront une formation dans les prochains jours.

Le vice-président et chef de cabinet du Parti de la prospérité, a déclaré à l'ENA que le parti a été élu lors des 6èmes élections nationales avec l'approbation du peuple et s'efforce de renforcer la capacité de ses dirigeants à assumer les responsabilités acceptées en formant le gouvernement.

Adem Farah a mentionné que le gouvernement a évalué la performance des promesses faites au public et identifié les points forts et faibles notant que la formation a été préparée sous la forme d'une enquête sur la demande pour combler les lacunes et rendre le leadership plus efficace.

Il a mentionné la nécessité d'une formation en matière de renforcement des capacités afin que les dirigeants puissent se préparer à l'évolution des conditions mondiales et nationales et mener efficacement les activités de paix, de développement et de bonne gouvernance.

Il a expliqué que le but de la formation est d'enrichir les dirigeants en connaissances, de leur faire porter l'esprit et la mentalité de service et de développer des compétences qui les aideront à mener à bien leur mission de manière efficace.