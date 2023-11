Maroc: Pour Londres et Rabat, la sécurité au Moyen-Orient passe par la solution à deux Etats (Ministre d'Etat britannique)

Rabat — Le Royaume-Uni et le Maroc sont unanimement d'accord sur le fait que la paix et la sécurité au Moyen-Orient passent par la solution à deux Etats, a indiqué, mercredi à Rabat, le ministre d'Etat britannique en charge du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud et des Nations Unies, Lord Tariq Ahmad de Wimbledon.

Le Royaume-Uni et le Maroc estiment que l'objectif final doit être la solution à deux Etats, un État israélien vivant côte à côte avec un État palestinien dans la paix et la sécurité, a dit Lord Tariq Ahmad à la presse, à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Il a affirmé que Rabat et Londres "œuvreront ensemble dans ce sens", avec leurs partenaires clés, notamment les États-Unis et les pays du Golfe, tout en reconnaissant qu'"il s'agit d'une période difficile, mais qu'il ne faut jamais perdre espoir".

Le ministre britannique a évoqué, dans le même contexte, "la tragédie humanitaire à Gaza", précisant que le Maroc et le Royaume-Uni travailleront ensemble pour trouver une solution à cette situation.

Il a relevé, par ailleurs, que les liens entre le Royaume-Uni et le Maroc "sont plus solides comme ils ne l'ont jamais été", précisant qu'ils "reposent non seulement sur la confiance mutuelle", mais aussi sur le poids que représentent les deux Royaumes.

Il a fait observer que les deux pays œuvrent sur plusieurs questions d'intérêt commun.