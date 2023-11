Maroc: Signature à Salé d'une convention-cadre entre la FRMF et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé

Salé — La Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé ont signé, mercredi au Complexe Mohammed VI de Football à Salé, une convention-cadre pour le développement de l'offre de médecine du sport et de performance à l'horizon 2030.

Signée par MM.Fouzi Lekjaa, président de la FRMF et Lahcen Belyamani, président de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé, cette convention-cadre est un projet multidimensionnel qui vient concrétiser la Haute sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux questions liées à la santé et au sport, en tant que pilier central de développement.

En vertu de cette convention-cadre, la collaboration entre la FRMF et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé portera notamment sur la création d'un réseau d'établissements de soins, avec la mise en place de trois centres médico-chirurgicaux du sport à Salé, Benslimane et Tanger et la création d'un centre africain de rééducation sportive à Dakhla.

Il s'agit également du développement de formations diplômantes dans le secteur sport et santé, visant à augmenter le nombre de professionnels de la santé spécialisés dans le sport, de la création d'un centre antidopage de pointe et de l'accompagnement à la rédaction de l'axe santé spécifique au Maroc pour le BID 2030.

%

Intervenant à cette occasion, M. Lekjaa a indiqué que cette convention-cadre traduit l'importance que revêt la médecine dans la carrière professionnelle des sportifs, ajoutant que les compétitions majeures qu'abritera le Maroc exigent la création d'établissement de médecine sportive de haut niveau.

De son côté, M. Belyamani a affirmé que cette convention-cadre s'inscrit dans l'accompagnement du projet d'organisation du Mondial-2030 par le Maroc, à travers la création d'établissements de médecine sportive conformes aux normes de la FIFA, répartis sur plusieurs régions du Royaume.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à poursuivre le développement de l'infrastructure de sport et santé dans le Royaume, afin de développer la santé comme levier de performances sportives mais aussi le sport comme une question de santé publique.