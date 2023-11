Cote d'Ivoire: Hommage à l'ancien maire d'Adjamé - Soumahoro Farikou s'engage à poursuivre l'oeuvre Youssouf Sylla

Que d'émotions, le mardi 7 novembre 2023, dans la cour de la mairie d'Adjamé ! Visages graves, les Adjamois ont rendu un ultime hommage à celui qui, pendant 18 ans, fut le premier magistrat de leur commune. Décédé le 4 novembre, Youssouf Sylla a laissé une empreinte indélébile sur sa communauté. L'honneur a échu à son successeur, Soumahoro Farikou, de saluer sa mémoire.

Prononçant l'oraison funèbre, le maire d'Adjamé s'est engagé à continuer son oeuvre et à faire en sorte qu'elle perdure. « Dans ces moments difficiles, il est important de se rappeler que le meilleur hommage que nous puissions rendre au maire Youssouf Sylla, c'est de poursuivre son travail pour faire de notre commune un endroit où chaque citoyen peut s'épanouir », a-t-il promis.

En présence des anciens maires Dembélé Lacina et Djedji Amondji Pierre, le premier magistrat d'Adjamé a déclaré que Youssouf Sylla a consacré sa vie à servir sa commune. « Son dévouement à sa fonction de maire était exemplaire. Il a travaillé sans relâche pour Adjamé, notre cité. Sa compassion et sa gentillesse étaient légendaires. Il était toujours prêt à écouter les préoccupations de ses concitoyens, à tendre la main à ceux qui étaient dans le besoin et il inspirait les autres à agir de la même manière », a-t-il soutenu.

Pour lui, c'est vrai que les Adjamois pleurent le maire Youssouf Sylla, mais ils célèbrent aussi sa vie et son héritage. «Il nous a laissé un modèle de leadership, de dévouement et de service public que nous devons perpétuer en sa mémoire. Nous honorons son héritage en continuant à bâtir une communauté plus forte, plus unie et plus juste », a ajouté Soumahoro Farikou.

Youssouf Sylla a marqué l'histoire de sa formation politique, le Rhdp. À ses côtés, Soumahoro Farikou et les siens ont remporté des batailles pour implanter le Rassemblement des républicains (Rdr) et faire de la commune d'Adjamé l'un de ses bastions. « Le maire Youssouf Sylla fut et demeure l'un des piliers qui a porté le Rdr et ensuite le Rhdp dans notre pays », a fait remarquer Soumahoro Farikou. La cérémonie d'hommage a également été marquée par des prières dites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Youssouf Sylla sera inhumé le 8 novembre, dans sa ville natale d'Issia.