Ile Maurice: Une ouverture tant attendue

Decathlon Maurice ouvre ses portes à Beau-Plan, demain, jeudi 9 novembre à 10 h 30. Le deuxième magasin de l'enseigne française s'étale sur une surface de vente de 1 800 m2, avec plus de 5 000 produits d'une soixantaine d'activités sportives.

Il compte aussi une aire de jeu de 500m2 encadrée par une équipe de vendeurs, dont des sportifs. Decathlon, rappelons-le, est un opérateur global qui compte 1 800 points de vente dans 57 pays. En ce mercredi, des membres de la presse et quelques collaborateurs étaient invités après un soft launch tenu mardi avec des représentants de la compagnie Terra qui ont collaboré pour le terrain.

L'ouverture de cette nouvelle succursale vise à rapprocher l'enseigne Decathlon des habitants du Nord. « Avec ce nouveau magasin, nous voulons attirer les clients qui n'ont pas encore connu le magasin de Bagatelle. C'est une nouvelle clientèle. On aurait pu s'installer à Grand-Baie ou près de la mer mais on a décidé de venir ici pour toucher plus de clientèle mais aussi celle de Port-Louis Nord », explique Theo Rebeyrotte, General Manager d'ENsport. Depuis l'ouverture du premier magasin à Moka, plus de 140 000 clients s'y sont déjà rendus, soit des clients fidèles. Cette expansion s'estime à hauteur de Rs 300 millions d'investissement.

Theo Rebeyrotte explique que Decathlon Maurice compte plus de 110 collaborateurs et que le projet Decathlon à Beau-Plan a démarré en avril 2022 et les travaux en novembre 2022. 12 mois de construction pour finir dans les temps. La meilleure vente de Decathlon à Maurice, les chaussures de randonnée à Rs 700 suivie des shorts d'eau et des chaises. Plus de 2,5 millions de produits ont ainsi été mis en circulation depuis l'ouverture de Décathlon Maurice.

« Nous sommes fiers de notre panier moyen à Maurice. On vend plus de petits produits que des gros produits trop chers. On a réussi à le faire dès le début surtout avec le passage du Covid. On a la chance d'avoir la logistique à Terre-Rouge dont l'entrepôt principal. On est conscient que si on augmente trop nos prix, on ne touchera plus les Mauriciens. », explique le General Manager d'ENsport. Il précise que Decathlon Maurice partage les mêmes valeurs et objectifs du groupe Terra, notamment de cultiver des ressources pour un avenir meilleur. Le nouveau site est accessible et visible sur l'autoroute menant vers le nord. Ce projet a bénéficié du soutien du groupe ENL.