Ile Maurice: SAPMER jette l'ancre en cédant ses trois thoniers sous pavillon mauricien

C'est confirmé. L'armateur SAPMER annonce la cession prochaine de ses trois thoniers sous pavillon mauricien à un armateur sud-américain afin d'assurer la pérennité de la société et de ses emplois. Raisons avancées : la baisse significative des quotas (-60 % en trois ans) ainsi que l'inflation des contraintes règlementaires mauriciennes qui pèsent lourdement sur la rentabilité de cette activité. La livraison des trois bateaux de pêche devrait intervenir entre novembre 2023 et janvier 2024, sous réserve de la levée des conditions suspensives.

Selon la direction de la société, le contexte local est devenu particulièrement instable avec pour résultat que les quotas attribués à ces trois thoniers par les autorités mauriciennes ont chuté drastiquement pesant ainsi lourdement sur la rentabilité de ses activités. Les quotas mauriciens ont été réduits de plus de 60 %, passant de 10 500 tonnes en 2021 à seulement 4 300 tonnes en 2023. De plus, SAPMER s'est vu imposer une multitude de contraintes règlementaires inédites, comme la taxe sur le poisson non débarqué ou vendu à Maurice ou encore l'obligation de vente à la conserverie mauricienne. Ces contraintes locales ont impacté négativement la viabilité de l'activité.

Pour Adrien de Chomereau, PDG de SAPMER, dans ce contexte incertain, sa mission était d'assurer la pérennité de SAPMER et de ses emplois. « Cette pérennité passe par un environnement règlementaire stable, une flotte resserrée, manoeuvrable et performante. Ces trois navires, dans un contexte local mauricien devenu particulièrement instable, faisaient peser une menace sur la pérennité de SAPMER, c'est pourquoi nous avons pris cette décision difficile. »

S'il se dit contraint d'achever cette aventure qui a permis en 10 ans la constitution d'une véritable filière durable à Maurice, il reste néanmoins rassuré de voir que ces trois navires seront entre de bonnes mains. « L'acquéreur sud-américain est un opérateur spécialisé dans le thon, présent dans la pêche, la transformation et la commercialisation en produit fini du thon.»

Des réunions avec les représentants du personnel sont d'ores et déjà engagées pour analyser les conséquences de cette cession sur les équipages et les équipes à terre à Concarneau, à Maurice et aux Seychelles. Cette décision n'aura toutefois pas d'impact sur la Réunion. Pour les 33 marins français concernés par cette cession, SAPMER, après une période de transition et de prise en main par l'acquéreur, proposera des opportunités de mobilité interne ou externe.