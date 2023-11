Ile Maurice: Zéro corps, dégâts de Rs 100 000 dans un champ de légumes...

● Umyad Ebrahim affirme que sa victime est un Bangladais ● La MCIT devra sous-traiter les équipements lourds

Suite aux déclarations d'Umyad Ebrahim à la Major Crime Investigation Team (MCIT) la semaine dernière, la police a déployé les grands moyens lundi pour retrouver un troisième cadavre que le suspect dit avoir enterré dans ce qui était jadis un champ de cannes à Mare-d'Albert.

Cette affaire demeure pour l'heure une véritable énigme, car selon Umyad Ebrahim, elle remonterait à 2018. De plus, il ne connaît pas sa victime, qui serait un Bangladais qu'il aurait mortellement agressé alors qu'il l'avait surpris en train de voler. Ayant constaté que l'homme ne réagissait plus et qu'il était mort, il l'a alors enterré... La tractopelle de la Special Mobile Force (SMF) a été sollicitée pour creuser dans une partie du terrain qui abrite maintenant une plantation de légumes. L'opération de recherches a dû être interrompue un instant en rai- son d'un problème mécanique de l'engin, puis a repris.

Pour l'instant, aucun ossement n'a été retrouvé, mais la police se penche sur la disparition de Bangladais pendant cette période. Umyad Ebrahim affirme également avoir un peu perdu ses repères car le paysage des lieux a changé. Le terrain a été nettoyé et clôturé et abrite aujourd'hui une plantation de légumes. Cependant, d'importants dégâts, estimés à plus de Rs 100 000, ont été causés au propriétaire du champ. Ce dernier a collaboré pleinement avec la police, préférant laisser les autorités faire leur travail, même au détriment de ses revenus.

Révélations ou coup de bluff d'Umyad Ebrahim ? Le temps nous le dira. En attendant, les fouilles n'ont pas eu lieu hier et devront reprendre ultérieurement car, selon nos informations, la MCIT a été informée de sous-traiter pour les équipements lourds, ce qui reviendrait à moins cher. L'une des tractopelles, pas complètement fonctionnelle, coûtera plus cher à réparer... De plus, les heavy véhicules de la SMF sont conditionnés pour les catastrophes naturelles et étaient en stand-by après l'avertissement de fortes pluies émis par la météo hier.

Pour rappel, Umyad Ebrahim avait défrayé la chronique en 2021 suite au meurtre de Zahira Ramputh, qu'il avait enterrée dans un verger de litchis à Mare- d'Albert après l'avoir étranglée. Il a avoué avoir enterré une deuxième femme, Hema Coonjoobeeharry, une habitante de Bambous, qui était portée disparue. Le corps de cette dernière avait été découvert à 10 mètres de celui de Zahira Ramputh...

Après son arrestation pour ce double meurtre, l'habitant de Curepipe avait été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de Brown Sequard. Il a été examiné par un panel de médecins qui a conclu qu'il est apte à être auditionné. Il est actuellement en détention préventive à la prison de Beau-Bassin.