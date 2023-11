Ile Maurice: Bringelles pourries, repas froids et boîtes de conserve rouillées au menu

Le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval a, lors de sa Private Notice Question d'hier, voulu savoir du ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, s'il mettra sur pied un Select Committee (NdlR, un comité d'enquête composé de parlementaires de la majorité et de l'opposition) pour faire la lumière sur l'absence d'hygiène dans les établissements de santé publique. Ce sera au speaker de décider, dira le ministre.

La réponse de Kailesh Jagutpal a commencé par sa condamnation de l'accès «illégal» et «prémédité» de certains membres de l'opposition (NdlR, Ehsan Juman et Shakeel Mohamed) à l'entrepôt principal de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo le 31 octobre, et des images prises et retransmises sur les réseaux sociaux, accompagnées d'allégations. Et qu'il n'y a eu aucune plainte officielle venant de patients ou d'employés de l'hôpital concernant la qualité de la nourriture selon le Regional Health Director qui avait fait une conférence de presse le même jour.

Toujours au chapitre des accusations à l'encontre d'Ehsan Juman et de Shakeel Mohamed, le ministre de la Santé a parlé de leurs motivations politiques, visant à saper la confiance du public en nos établissements de santé. Venant à sa réponse proprement dite, Jagutpal a reconnu qu'il y avait bien des produits «expirés» dans l'entrepôt, mais dont on allait se débarrasser plus tard. Quand ? Il ne l'a pas dit, se contentant de déclarer que cela sera fait selon la procédure.

«Dégoûtantes»

Concernant les tomates en conserve, Kailesh Jagutpal a affirmé que ces «boîtes dégoûtantes et rouillées» étaient vides, et qu'elles auraient été intentionnellement placées à l'envers pour faire croire qu'elles étaient remplies et que leur contenu était destiné aux malades. Le ministre de la Santé a également juré que ces boîtes de tomates de 2,5 kg n'avaient pas été achetées par le ministère, tout en se demandant : «How come, Mr. Speaker Sir, these empty and rusted cans have landed in the store of Jeetoo Hospital?» Affaire à suivre...

Et les choux, «chouchous» (chayotte) et la menthe montrés dans la vidéo ? «Ces légumes ne correspondent pas au 'storage of vegetable items in hospitals'.» Voulait-il dire que ces légumes ne sont pas stockés de cette façon à l'hôpital ? Peut-être. En tout cas, une enquête policière a démarré, a-t-il souligné. Avant de se lancer dans une énumération du nombre de patients dans toute l'île ainsi que le nombre de repas servis.

Au sujet des punaises, le Dr Jagutpal a assuré de l'épandage régulier d'insecticides et même de la mise à la poubelle de matelas et de la literie infectés par ces bestioles. Et de faire la déclaration tant entendue que le ministère «leaves no stone unturned to ensure a safe environment...» Le ministre est passé très vite sur le problème des rongeurs, assurant que son ministère inspecte régulièrement les hôpitaux. Aucune mention des firmes privées éventuellement employées pour la dératisation. Après avoir procédé à une autre énumération, celle des prix et des signes de reconnaissance obtenus par le ministère, Kailesh Jagutpal a, pour terminer, accusé, en français, l'opposition de chercher la petite bête car elle «est en chute libre après le verdict du Privy Council. Elle veut détourner l'attention de cette gifle magistrale qu'elle a reçue». Applaudissements nourris de la majorité.

«Upside down»

Avant de poser sa première question supplémentaire, Xavier-Luc Duval, faisant allusion aux propos de Jagutpal à l'effet que les boîtes de conserve étaient «upside down», a lancé : «I will turn your reply upside down.» Et de demander au ministre pourquoi il n'a pas commenté le rapport de l'audit interne de la région qui a parlé de l'état déplorable des conditions hygiéniques aux Jeetoo Regional Hospital, Brown Sequard Mental Health Care Centre and S. Bharati Eye Hospital. Le ministre fait l'autre aveu : «Je suis au courant de tous ces rapports d'audit auxquels des explications sont fournies aux rapporteurs et les produits expirés sont mis à la poubelle.» À propos du gaspillage, encore un aveu : «Oui, il y en a. Mais c'est parce que certains patients sont à la diète et que d'autres quittent parfois les hôpitaux alors que les repas sont préparés le matin.» Les dîners préparés le matin ? Il semble que oui.

Enter l'épouse...

Lorsque le leader de l'opposition lui a parlé des légumes avariés à l'hôpital Brown Sequard, Jagutpal n'a pas directement répondu, mais il paraissait être d'accord avec cet état de fait quand il a dit que 86 % des recommandations de l'audit interne sont en cours d'implémentation. Duval : «C'est vrai que des repas froids sont servis ?» Réponse à côté du ministre : «Les repas sont préparés quotidiennement... C'est normal qu'il y ait des remarques de l'audit...» Et de faire allusion à la qualité de la nourriture servie dans des cliniques privées. On ne sait pas auxquelles il se référait.

Et les «lalos», margozes et bringelles pourries ? «Les photos prises par Ehsan Juman et Shakeel Mohamed prouvent que rien n'a été fait depuis la rédaction du rapport», a affirmé Xavier-Luc Duval. Réponse de Jagutpal : «C'est bien que ces photos de légumes 'gâtés' aient été montrées. Cela démontre que les légumes qui sont achetés chaque jour se décomposent après et qu'il faut les jeter.» Posant la question au speaker : «Même ceux que vous conservez au frigo Monsieur le président, ne s'avarient-ils pas ?» Et d'inviter sa propre épouse dans ses explications avant d'affirmer que les légumes pointés du doigt par Juman et Mohamed étaient en partance pour Mare Chicose. Alors qu'il venait d'affirmer dans sa réponse principale que ces légumes n'étaient pas de l'hôpital.

Xavier-Luc Duval venait de faire référence à 16 kg de brède songes, en ajoutant : «Vous êtes vous-même un peu comme de la brède songe» et de s'en excuser quand le speaker hurlait déjà : «Time is over.» On a raté les explications de Jagutpal sur ces brèdes songes pourries.