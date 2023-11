Seychelles: Les dirigeants de l'Assemblée nationale des Seychelles répondent à la proposition de budget 2024

Les deux dirigeants de l'Assemblée nationale des Seychelles ont répondu mercredi au budget 2024 présenté par le ministre des Finances, Naadir Hassan, aux parlementaires la semaine dernière.

M. Hassan cherche à obtenir l'approbation de l'Assemblée nationale pour un budget proposé de 10,6 milliards de SCR (731 millions de dollars) pour 2024, soit une augmentation de 1 pour cent par rapport au budget de 2023.

Dans sa réponse, le leader de l'opposition, Sébastien Pillay, a déclaré que le budget présenté ne répond pas aux attentes, et si l'efficacité du gouvernement se mesure à l'aune de ce budget, les Seychelles sont dans de « gros problèmes ».

"Notre industrie du tourisme souffre et le nombre d'annulations dans les hôtels ne cesse d'augmenter. L'industrie de la pêche est toujours là où elle était, alors où est l'économie qui, selon le ministre, se porte très bien ?" il ajouta.

M. Pillay a déclaré que le gouvernement aurait dû profiter de l'opportunité offerte par ce budget pour remédier aux inégalités et aux échecs auxquels le peuple seychellois est confronté.

"Au lieu de cela, ce que nous avons vu est un autre budget rempli de gros chiffres dont nous ne pensons pas qu'il résoudra en réalité les problèmes auxquels notre peuple est confronté", a-t-il ajouté.

%

M. Pillay a déclaré qu'en 2024, le gouvernement cherche 10,64 milliards et espère collecter 9,1 milliards d'impôts, mais dans le même temps, le ministre a déclaré que la situation dans le monde n'est pas très bonne.

"Le conflit au Moyen-Orient affectera le tourisme, en particulier en provenance d'Israël et d'Europe, et nos principaux marchés seront donc affectés. Comment allons-nous collecter les revenus si vous prévoyez un ralentissement de l'économie ? La question est donc de savoir d'où sera pris l'argent?" Il a demandé.

M. Pillay a déclaré qu'il espérait qu'avec le budget qui lui est accordé, le ministère de l'Emploi fera davantage d'efforts pour se pencher sur le bien-être des travailleurs.

"Le ministre n'a pas mentionné un groupe très important et vulnérable dans la société actuelle, à savoir les personnes âgées. Je m'attendais à ce qu'ils proposent une augmentation de la sécurité sociale étant donné qu'il y a eu une augmentation de 10 pour cent pour les autres travailleurs », a-t-il ajouté.

Le chef de l'opposition a déclaré que la santé et l'éducation sont les deux secteurs qui reçoivent le plus gros montant du budget, mais il n'y a aucune mention des changements dans les régimes de services aux travailleurs.

Il a déclaré que le principal problème du budget est que plus d'argent est consacré aux infrastructures qu'aux ressources humaines.

M. Pillay a également mis en garde le gouvernement contre l'accord avec l'Union européenne visant à utiliser la prison de l'île Marie-Louise pour les prisonniers à haut risque capturés par les forces européennes d'Atalanta, car cela pourrait avoir des répercussions sur l'industrie du tourisme.

De son côté, le leader des Affaires gouvernementales, Bernard Georges, a déclaré que le budget « nous a permis de regarder en arrière et de voir ce qui a été accompli, de faire le point sur où nous en sommes et d'analyser ce qui a été fait et ce qui reste à faire » dans les deux prochaines années."

M. Georges a déclaré que le budget visait à "créer plus de richesse de manière à ce que nous puissions avoir plus d'argent pour gérer le pays et le partager avec la population, reconnaître notre vulnérabilité et renforcer notre résilience aux chocs externes et internes et améliorer les infrastructures de notre pays et soutenir le régime social du pays afin que personne ne soit laissé pour compte. »

Il a déclaré que le budget garantit que tous les segments de la population sont absorbés et qu'il prévoit quelque chose pour chaque personne.

M. Georges a déclaré qu'en tant que pays, les Seychelles ont de nombreux attraits mais aussi des défis, et que "nous sommes un pays magnifique et cela nous permet d'avoir une industrie touristique performante comme premier pilier de notre économie".

Il a également parlé du vaste territoire maritime des Seychelles "avec une grande quantité de thon, l'un des stocks les plus élevés au monde. Notre pays tire de nombreux avantages de cette industrie".

M. Georges a déclaré que le budget se concentre sur cela mais aussi sur les vulnérabilités de la nation insulaire.

"Nous sommes un petit pays et nous n'avons pas assez de terres pour des logements et des industries. Nous sommes loin du reste du monde et, il y a un coût pour faire entrer ce que nous avons besoin dans le pays. Ainsi, chaque choc extérieur, COVID, conflit en Ukraine ou en Israël, a un impact direct sur nous", a-t-il déclaré.

Il a déclaré que, néanmoins, le seul objectif du gouvernement est d'améliorer la vie de tous les Seychellois, en particulier les plus vulnérables qui ont besoin du soutien du gouvernement.

"Le budget a quelque chose pour tout le monde, du nouveau-né jusqu'aux retraités", a déclaré M. Georges.