Afrique: La plus grande foire commerciale intra-africaine et d'investissement s'ouvre au Caire

La Foire commerciale intra-africaine (Itaf) s’ouvre ce jeudi 9 novembre au Caire, la capitale égyptienne. Plus de 35 000 délégués à la conférence, visiteurs professionnels et médias attendus vont réfléchir sur les voies et moyens pour « connecter les marchés africains ».

(Envoyé spécial au Caire) – Le Centre d'exposition international d'Égypte et Centre de conférence international Al Manara vont abriter à partir de ce jeudi 9 novembre la Foire commercial intra-africain (Itaf 2023).

Qualifié de plus grand rendez-vous commercial et d’investissement du continent, cette présente édition organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec l'Union africaine et le Secrétariat de la Zlecaf, prévoit la signature 43 milliards de dollars d'accords commerciaux et attend plus de 35 mille participants invités à plancher sur comment « connecter les marchés africains ».

La foire intervient dans un contexte où 2023 était désignée par l’Union africaine « Année de la Zlecaf : accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ».

Une initiative dont l’objectif est de créer un marché de 1,3 milliard de personnes avec un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars. Ce qui en ferait la plus grande zone de libre-échange au monde depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce (Omc).

%

Cette option motivée par le fait que le commerce intra-africain ne représente actuellement que 15 % du commerce total du continent, contre 58 % en Asie et 67 % en Europe.

Sa mise en œuvre devrait permettre, selon la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies (Cea), de stimuler le commerce intra-africain de 52,3 % d'ici 2025, augmenter les revenus de l'Afrique jusqu'à 450 milliards de dollars d'ici 2035, selon le FMI, et sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté.

Devant cet état de fait, l’Union africaine a fait savoir lors du Forum sur la Loi sur la Croissance et les Opportunités Économiques (Agoa)qui vient de s’achever en Afrique du Sud, qu’elle est favorable à un prolongement jusqu’en 2045 de cette initiative américaine, sans entrave à la Zlecaf.

Quand Afreximbank sensibilise les journalistes sur la Zlecaf et la PAPSS

Dans le cadre des activités de l'IATF2023, la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) organise l'atelier des médias " Une Afrique - un marché " le dimanche 12 novembre 2023.

Ses services confient que l'atelier médiatique "Une Afrique - un marché" est une session de sensibilisation et de partage d'informations avec la communauté des médias africains, axée sur la mise en œuvre de la Zlecaf et du Système panafricain de paiement et de règlement (Papss).

A leur croire, la Zlecaf devrait permettre d'augmenter les revenus de l'Afrique de 450 milliards de dollars d'ici à 2035 (soit un gain de 7 %) tout en ajoutant 76 milliards de dollars aux revenus mondiaux, d'augmenter les revenus de 68 millions de personnes supplémentaires qui vivent avec moins de 5,50 dollars par jour, et de sortir 30 millions d'Africains de l'extrême pauvreté.

Dans la même foulée, ils rappellent que PAPSS est une initiative novatrice développée par Afreximbank et ses partenaires pour révolutionner les paiements transfrontaliers et stimuler le commerce intra-africain.

D’après ceux, cette initiative éliminera les complexités et les inefficacités qui entravent souvent le commerce intra-régional, promouvant ainsi la stabilité monétaire et le développement économique à travers l'Afrique et au-delà.

La culture au cœur du commerce intra-africain

Ces assises du Caire qui, pendant quatre jours vont plancher sur le commerce et l'investissement annonce la participation de leaders d'opinion et des experts africains et internationaux de premier plan.

Les organisateurs assurent que ces derniers partageront leur point de vue et discuteront des questions, des défis et des opportunités dans un programme au commerce et aux investissements africains.

Les participants auront droit à des sessions dédiées et des ateliers de formation portant sur les exportations, les normes et le marketing.

D’une durée de deux jours, Creative Africa NEXUS (Canex) va réunir, en parallèle, les meilleurs artistes africains les plus brillants dans les domaines de l'art et de l'artisanat, du cinéma, de la musique et de la mode.

Dans le même tempo se tiendra Africa Automotive Show qui est la plateforme permettant à l'industrie automobile d'exposer ses produits et d'interagir avec les acheteurs et les fournisseurs.

Le Programme "Jeunes pousses" de l'UA qui est plateforme pour les jeunes pousses et les PME dans toute l'Afrique, sera également à l’ordre du jour.

Cette rencontre du Caire sera également l’occasion de revisiter IATF Virtual qui est une plateforme reliant acheteurs et vendeurs tout au long de l'année, permettra de présenter des biens, des services et des opportunités d'investissement sur une plateforme interactive en ligne. IATF Virtuelle se poursuivra même après la fin de la foire commerciale.

Il est prévu des Journées nationales pour que des pays africains sélectionnés présentent et promeuvent leurs opportunités de commerce et d'investissement leurs opportunités de commerce et d'investissement. Sans oublier les spectacles en direct et des temps forts culturels.