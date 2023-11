Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 Novembre 2023

Sénégal : Cour suprême- Ousmane Sonko pose un nouvel acte

La machine judiciaire est toujours en marche dans l’affaire de la radiation du leader de l'ex-Pastef, Ousmane Sonko. Le maire de Ziguinchor vient de poser un nouvel acte : la récusation du premier président de la chambre administrative de la Cour suprême. A signaler que la Cour suprême se penche, le 17 novembre 2023, sur le recours de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) contestant l’ordonnance du tribunal de Ziguinchor favorable à la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales. L’audience sera présidée par le président de la Haute juridiction, Ali Ciré Ba. Ce dernier sera assisté par Abdoulaye Ndiaye, Aïssatou Diallo, Fatou Faye et Ibrahima Samb. Les Échos informe que pour eux, «il ne peut pas se déjuger puisqu’il a déjà donné son point de vue en ordonnant le rejet dans l’autre affaire ». Les conseils du maire de Ziguinchor, poursuit le journal, « veulent qu’il (Abdoulaye Ndiaye) soit remplacé par le président Kor Sène». (Source : adakar.com)

Mali : Kidal- Deux blindés neutralisés par les vecteurs aériens de l’armée

La surveillance aérienne des FAMas menée les mardi 07 et mercredi 08 novembre 2023, a permis d'identifier des terroristes en possession de 02 engins blindés abandonnés par la Minusma à Kidal. Les 02 engins blindés ont été neutralisés par les vecteurs aériens des FAMa. Selon l'armée, la traque des terroristes continue. (Source : abamako.com)

Togo : Document de stratégie pays 2021-2026- La Bad et le gouvernement veulent accélérer sa mise en œuvre

Le gouvernement togolais et la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) sont convenus de donner un coup d’accélérateur aux projets en cours sur la transformation structurelle et la diversification de l’économie du pays, tout en renforçant l’engagement de la Banque au Togo.Cette stratégie a été réaffirmée au cours de l’atelier de restitution qui s’est tenu du 23 au 27 octobre 2023 à Lomé sur la revue à mi-parcours du partenariat entre le Togo et la Banque sur la période 2021-2026 et la revue de performance du portefeuille des projets. À cette occasion, les deux parties ont évalué la situation socio-économique du pays, les défis et priorités de développement et l’état d’exécution des projets financés par la Banque africaine de développement au Togo.À l’issue de ces consultations, les domaines prioritaires du Document de stratégie pays (Dsp) 2021-2026 ont été maintenus pour la période restante de 2024 à 2026. Le 15 octobre 2023, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement au Togo était constitué de 18 opérations, totalisant des engagements de 211,33 milliards de francs Cfa (Source : alome.com)

Bénin : Fnda- Valère HOUSSOU face à des accusations de corruption et d’abus de fonction

Valère HOUSSOU, ancien directeur du Fonds national de développement agricole (Fnda), se retrouve au centre d'une affaire judiciaire a-t-on appris de BIP radio Cotonou.Selon la même source, le susmentionné est accusé de corruption et d'abus de fonction dans le cadre des marchés publics et il comparaîtra devant la Cour criminelle de la Criet avec cinq autres fonctionnaires du Fnda.Cette mise en accusation fait suite à des enquêtes sur des allégations de corruption entourant les procédures de passation de marchés publics. L'affaire remonte à octobre 2022, lorsque Valère Houssou a été présenté au procureur de la Criet et placé en détention provisoire. (Source : acotonou.com)

Côte d’Ivoire : Industrie- La production industrielle a chuté de 6,0% au 2ème trimestre 2023

La production industrielle a chuté de 6,0% au 2ème trimestre 2023 en Côte d’Ivoire comparativement au trimestre précédent. L’information a été rapportée par l’Union économique et monétaire ouest-africaine ( Uémoa)dans un document intitulé « Note de conjoncture économique régionale dans l’Uémoa, 2ème trimestre 2023 » consulté mercredi par Abidjan. « En Côte d’Ivoire, la production industrielle a chuté de 6,0% au second trimestre 2023 comparativement au trimestre précédent. Cette baisse de la production industrielle sur le trimestre est en lien avec le repli noté, essentiellement au niveau de l’industrie extractive ( -0,1%) sur les hydrocarbures et -12,3% sur les autres extractives. La fabrication des produits alimentaire ( - 9,2%), le raffinage ( -11,0%) et la fabrication de produits chimiques ( -10,4%)", a révélé le document.En revanche l’Uémoa apprend que l’activité ( industrielle) s’est bonifiée de 3,9% en glissement annuel, tirée par la construction des véhicules automobiles ( +18,1%), la fabrication de produits chimiques ( +9,8%), la production et la distribution d’énergie (+9,5%). (Source : aniamey.com)

Rca : Election- L’avant-projet de loi portant Code électoral validé

L’avant-projet de loi portant Code électoral de la République centrafricaine a été validé au cours d’un atelier national de validation qui s’est déroulé du 2 au 4 novembre 2023 à Bangui, à l’initiative du ministère de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local (Matddl), avec le soutien de la Minusca, à travers sa Division de l’Assistance électorale Ont participé aux assises, des représentants de la société civile, des partis politiques, des Forces de défense et de sécurité, ainsi que ceux de l’Autorité nationale des élections (Ane), de la Minusca et du ministère.Les travaux ont été ouverts et clôturés par le ministre de l’Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Bruno Yapandet avec à ses côtés le Directeur de la Division de l’Assistance électorale de la MINUSCA, Arsène Gbaguidi, et le rapporteur général de l’autorité nationale des élections. ( Source : abangui.com)

Gabon : Hydrocarbures - Un groupe pétrolier annonce la découverte d’un important champ de pétrole au large du pays

La compagnie britannique Bw Energy a annoncé ce 6 novembre avoir mis la main sur un nouveau gisement de pétrole dans la zone Hibiscus Sud située sur son permis de Dussafu au large du Gabon. La découverte a été réalisée sur le puits DHBSM-1, établi à environ 5 kilomètres au sud-ouest du MaBoMo son unité mobile de production pétrolière offshore d'où le forage a été effectué. Selon les données fournies par la société, les travaux de forage ont permis d'atteindre une profondeur totale de 6 002 mètres. Les estimations préliminaires des volumes récupérables à Hibiscus Sud sont de 6 à 7 millions de barils de pétrole brut. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Réquisitions de citoyens- Un collectif d’avocats relève des illégalités

Dans la déclaration dont substance suit, un Collectif d’avocats constitués pour la défense des personnes réquisitionnées relève des illégalités dans les réquisitions et appelle toutes les parties au strict respect de la loi. Le Collectif des avocats informe l’opinion nationale que depuis le dimanche 05 novembre 2023, les sieurs BADJO Bassirou, membre du Balai citoyen, BAMA Yacouba Ladji, Journaliste, DIALLO Daouda, Président du CISC, KORBEOGO Gabin, Président de l’ODJ, LINGANI Issaka, Journaliste, OUEDRAOGO Ablassé, Président du parti Le Faso Autrement et, ZINABA Rasmane, membre du Balai citoyen, dont nous sommes les conseils, ont été contactés par téléphone pour s’entendre dire qu’ils ont été réquisitionnés pour participer aux opérations de sécurisation du territoire national. Déférant à cette demande, certains d’entre eux ont pu recevoir notification d’actes intitulés « ORDRE DE REQUISITION », signés par le Commandant du Commandement des Opérations du Théâtre National. (Source : aouaga.com)

Niger : Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie- Plus de 68 millions de Fcfa de contributions en un seul jour

La présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Brah Reki Djermakaye a reçu des contributions d’environs 68.665.175 Fcfa en espèce et en chèque dans la matinée de ce lundi 6 novembre 2023 au centre des conférences Mahatma Gandhi de Niamey. Il s’agit notamment de 5 millions de Fcfa en espèce du Haut conseil des nigériens vivant au Burkina Faso, deux chèques d’un million de l’Association nationale pour le secours et l’alphabétisation et l’association d’appui pour le service humanitaire. ( Source :Anp)