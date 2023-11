Sénégal: RC Lens - Comment Franck Haise a réussi à emballer Nampalys Mendy

Joueur du RC Lens depuis l'été dernier, Nampalys Mendy, qui était en fin de contrat avec Leicester City, a rejoint les Sang et Or lors du mercato estival.

Ceci, alors que ce n'était pas dans ses prévisions.

Et si le milieu de terrain sénégalais a finalement accepté de jouer pour Lens, c'est aussi grâce à Franck Haise qui a trouvé les mots justes pour le convaincre.

« Le premier contact a eu lieu en milieu de mercato. Mais après, plus de retour. Lens est finalement revenu fin août. J'ai parlé avec Grégory Thil (le directeur technique), mais j'étais encore perplexe. La Ligue 1, je connaissais déjà et c'était non, c'était catégorique dans ma tête. Je voulais plutôt continuer à l'étranger. Mais j'ai parlé avec le coach, et tout s'est accéléré, tout s'est éclairé », a expliqué Nampalys Mendy dans des propos relayés par Maxifoot.4

Et de poursuivre : « On a échangé en visio et j'ai pu voir sa sincérité. Ce qui m'a fait basculer, c'est surtout l'homme, son honnêteté, sa franchise. Sans même parler de football, même si j'avais suivi le parcours de Lens. Il ne m'a rien promis, mais j'ai vu sur son visage que tout ce qu'il disait, ce n'était pas des paroles en l'air. J'avais besoin d'un club humain, ça a été le déclic. Et j'en ai la confirmation aujourd'hui. Ici, tout le monde est comme ça ».

Nampalys Mendy est devenu aujourd'hui l'un des éléments clés de l'effectif lensois.