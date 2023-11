Madagascar: Impacts de la sécheresse - Des actions d'anticipation lancées dans les régions Anosy et Androy

Un problème récurrent à résoudre. C'est ce que représente la sécheresse induite par El Niño dans le sud.

Un projet d'action d'anticipation vient d'être lancé pour le district de Betroka dans la région Anosy, ainsi que ceux d'Ambovombe et de Bekily dans la région Androy, pour faire face à cette situation.

Du 23 au 27 octobre dernier, un atelier de lancement et de formation des partenaires de mise en oeuvre, ainsi que des responsables des districts concernés, a été organisé.

D'après les explications, ce projet est mis en oeuvre dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAE), le ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue(MPEB), avec le soutien financier de Belgium Partner of Development.

Selon ses initiateurs, le projet a pour objectif de mitiger les chocs et d'améliorer la résilience de la population dans le Sud de Madagascar.

Dans ce cadre, une formation sur l'Agriculture Intelligente face au climat (AIC) a été organisée .

Interventions

Le projet prévoit également la Gestion Intégrée des Ravageurs et des maladies, la réception et interprétation des données utiles à l'agriculture et la formation sur l'Agriculture Sensible à la Nutrition (ASN).

En outre, il met en place un système d'alertes précoces et d'actions anticipatoires grâce à la réception et l'interprétation des données utiles à l'agriculture, avec la mise en place de plans communautaires pour EWAA.

Par ailleurs, le projet interviendra également sur les techniques et la conduite de l'élevage, les techniques de pêche et la préservation de l'environnement.

Selon les responsables, des transferts monétaires sont également envisagés.

Bref , les impacts de la sécheresse dans le Sud devraient être limités, grâce à la mise en oeuvre de ce projet.

Pour les communautés concernées, il s'agit d'une question de survie, finissant souvent par des situations alarmantes communiquées à travers le monde.