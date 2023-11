Sénégal: Mbaye Ndiaye, nouveau Directeur Général des Douanes

Dakar — Le président de la République a pris plusieurs mesures individuelles, mercredi, en Conseil des ministres, dont la nomination de Mbaye Ndiaye, un inspecteur principal des douanes de classe exceptionnelle, au poste de directeur général des douanes. M. Ndiaye remplace Abdourahmane Dièye.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, l'ancienne ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall a été nommée administratrice générale du FONGIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires.

Elle succède, à la tête de ce fonds dédié aux petites et moyennes entreprises, aux groupements de femmes et de jeunes, à Thérèse Faye, la nouvelle ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale.

Alassane Diallo, un ingénieur statisticien et économiste, devient le directeur de la prévision et des études économiques au ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération.

Le professeur Ibrahima Faye est appelé à diriger maintenant l'université Alioune-Diop de Bambey (centre).

Babacar Dione, un ingénieur des eaux et forêts, est nommé directeur des eaux et forêts, des chasses et de la conservation des sols en remplacement de Baïdy Ba.

Macky Sall a pris aussi de nombreuses mesures individuelles concernant des préfets, des adjoints de gouverneur et des sous-préfets.