Congo-Brazzaville: Force publique - Le Congo va implanter une usine de confection des uniformes militaires

Le ministre d'Etat, des Affaires foncières et du Domaine public, chargé des Relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, a concédé, le 8 novembre à Brazzaville, un espace de terre au ministère de la Défense nationale pour l'implantation d'une usine de confection des uniformes des Forces armées congolaises et des paramilitaires.

«Les tenues des Forces armées congolaises seront fabriquées à Brazzaville. J'ai un sentiment de satisfaction. La construction d'une usine de fabrication des tenues militaires, policières, des gendarmes et des forces paramilitaires est un processus commencé depuis quelques années, parce que nous voulons que nos militaires soient bien habillés. Par la tenue, ils vont rassurer. C'est pourquoi le gouvernement s'y attelle pour ce grand projet », a commenté le ministre Charles Richard Mondjo.

Afin que ce projet soit effectif, le ministère de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé s'est chargé à trouver un investisseur. « Nous travaillons depuis avec le ministre d'Etat, des Affaires foncières et du Domaine public, chargé des Relations avec le Parlement pour la mise en place de cette unité de production des tenues. C'est une innovation pour le pays. Nous allons faire en sorte que l'investisseur soit à pied d'oeuvre dans un bref délai », a indiqué le ministre Denis Christel Sassou N'Guesso.

Les procédures de concession de l'espace où devra être implantée l'usine de fabrication des uniformes sont conformes au code du domaine public de l'Etat, aux principes généraux du domaine foncier, à l'aménagement du territoire, aux règles d'occupation des terres et d'attribution des terrains et au code d'urbanisme. « La confection des uniformes a été décidée et l'acte de la concession avait été examiné et approuvé en conseil des ministres.

Le président de la République et le Premier ministre avaient aussi acquiescé cette libéralité par un décret d'affectation. Deux procès-verbaux ont été signés et remis respectivement aux ministres, l'un pour le ministère de la Défense nationale et l'autre pour le ministère de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé », a dit le ministre d'Etat, Pierre Mabiala.