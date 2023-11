Afrique Centrale: La société civile souhaite intégrer le processus de suivi de la dette publique

La plateforme Dette et développement (PF2D) organise, du 8 au 9 novembre, à Brazzaville, en collaboration avec des organisations d'autres pays africains, un atelier dit de plaidoyer pour une implication de la société civile au suivi de la dette publique.

L'atelier qui réunit les acteurs de la société civile de plusieurs pays dont le Congo, la République démocratique du Congo, le Mali et le Cameroun va permettre aux participants de renforcer leurs capacités sur le projet de fusion ainsi que les rôles conjoints et respectifs de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC). Les échanges se focalisent sur la gestion de la dette et vont établir les bases d'un plaidoyer commun envers ces institutions.

Cette rencontre de deux jours vise, entre autres, le renforcement du niveau d'information, les capacités d'analyse, d'influence, de veille et de plaidoyer de la PF2D, de la PFIAD et de l'INC afin d'influencer les politiques et les pratiques en matière d'endettement et de la gestion de la dette publique ; l'échange sur les missions Cémac/CEEAC et les questions de dette dans la région.

Pour le coordinateur du PF2D, Samuel Nsikabaka, cet atelier placé sur le thème « Plaidoyer sur l'implication de la société civile dans le suivi de la dette publique des pays de la zone Cémac » est une opportunité pour les différentes plateformes de revisiter le règlement Cémac et les Comités nationaux de la dette publique dans les pays respectifs afin de motiver l'implication effective au sein des instances des CNDP.

«C'est pourquoi cet atelier a pour objectif de renforcer les connaissances de la PF2D, de la PFIAD et de l'INC sur le projet de fusion et les rôles conjoints et respectifs de la Cémac et de la CEEAC sur la gestion de la dette et établir les bases d'un plaidoyer commun envers ces institutions sur la participation de la société civile et la gestion de la dette publique », a-t-il indiqué.