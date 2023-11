Congo-Brazzaville: Santé - Alerte sur les dangers de l'alimentation non contrôlée

Jessica Nkounkou Mankou est naturopathe. Au sein de Kyko Kongo Naturopathie, sa structure, elle s'évertue inlassablement à donner des conseils en gastronomie au public appelé à adopter une alimentation végétale et vivante, sans danger pour la santé.

Au restaurant végétalien Loving Hut, Jessica Nkounkou Mankou a récemment animé une retrouvaille conviviale autour de l'alimentation à base végétale dans le but d'exhorter le public à rompre avec les habitudes alimentaires malsaines, facteurs de maux et de maladies tant décriées dans la société. « Des plats frits, grillés, braisés ou encore bouillis constituent le mode de cuisson par excellence de la cuisine congolaise moderne.

Des plats trop gras, cuits, souvent avec des huiles de mauvaise qualité comme l'huile de soja OGM ( Organisme génétiquement modifié) ou encore de l'huile de palme raffinée ( très cancérigène) », a déploré Jessica Nkounkou Mankou. « Des aliments morts, ultra transformés et donc dépourvus de nutriments pourtant indispensables à notre fonctionnement optimal. Des aliments qui remplissent nos épiceries de quartiers, sardines, lait concentré, tomate pelée, biscuits, font désormais partie des ménages congolais. Pourtant, un tour d'horizon sur la liste des ingrédients devrait nous alarmer. Composés de produits chimiques de tout genre, ces aliments n'apportent rien à notre corps. Bien au contraire, ils creusent le chemin de la maladie, des maladies auparavant réservées aux pays riches, qui nous touchent désormais », a-t-elle ajouté.

Selon Jessica Nkounkou Mankou, la consommation de la viande devrait également interpeller plus d'un citoyen. Face au nombre de cancer et d'accidents vasculaires cérébraux, elle devrait être réduite voir proscrite en prévention des maladies auxquelles elle est liée. Pour couronner le tout, la consommation de produits excitants comme l'alcool et le soda ultra sucré (plus sucré d'ailleurs en Afrique qu'en Europe) complète un régime alimentaire pauvre et apporte une stimulation factice. Devenus complètement dépendants de ces stimulants, ceux-ci finissent par épuiser l'organisme et participent au développement des maladies.

Pour l'oratrice, les aliments riches et nutritifs sont à notre portée. L'Afrique, en plus d'être le berceau de l'humanité, est également une pharmacie à ciel ouvert de super aliments. Des aliments sous-estimés et qui sont en capacité de résoudre nombreux de maux et bien plus encore. Ce sont, par exemple, des aliments à base végétale comme le lait végétal, ni oeufs, le gâteau 100 % végétal, les snack sains... qui ont été servis aux participants lors de la dégustation.

Un régime alimentaire constitué de ces aliments permet non seulement de prévenir les maladies, d'en guérir mais aussi de vivre plus longtemps et en bonne santé, at-elle dit. « Alors, Africains et Congolais, mangeons, vivons pour être autonomes du « cartel pharmaceutique » qui sévit dans nos pays et devenir de véritables acteurs de notre développement », a conclu Jessica Nkounkou Mankou.

La mélanine et ses mystères; le cheveu; la formule magique; programme longévité; sommes-nous égaux sont les prochains ateliers mensuels de ces retrouvailles conviviales.