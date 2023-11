Sénégal: Macky Sall demande au Premier ministre de 'neutraliser les départs' de migrants à partir du territoire national

Dakar — Le président de la République a demandé au Premier ministre, mercredi, en Conseil des ministres, de faire prendre aux ministres concernés des mesures capables de "neutraliser les départs" de migrants à partir du territoire sénégalais.

"Le chef de l'État a évoqué la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre l'émigration clandestine en demandant au Premier ministre [...] de faire prendre des mesures sécuritaires, économiques, financières et sociales d'urgence", écrit le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.

Le but de ces mesures, a ajouté M. Fofana dans le communiqué du Conseil des ministres, est de "neutraliser les départs d'émigrants à partir du territoire national".

Selon la même source, elles doivent être prises "en relation avec les ministres directement concernés", c'est-à-dire ceux de l'Intérieur, des Forces armées, de la Justice, des Affaires étrangères et Sénégalais de l'extérieur, de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat, de la Pêche et de l'Économie maritime.

Seront également associés à cette initiative du gouvernement les "acteurs impliqués dans la gestion de la problématique", la migration irrégulière.

En juillet dernier, le gouvernement a adopté une stratégie de lutte contre la migration irrégulière, dans un contexte de forte augmentation des départs de migrants sénégalais en direction d'Europe.

Malgré l'élaboration de cette stratégie décennale, des milliers de Sénégalais continuent de braver la mer à l'aide de pirogues pour entrer en Europe et y travailler.

Beaucoup d'entre eux ont été rapatriés des pays d'accueil et de transit, d'autres ont péri en mer.