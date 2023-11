Congo-Brazzaville: Deuxième édition du Forestival - Quatre photographes primés

Les quatre photographes primés sur les dix photos retenues ont été distingués au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du second module du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, dans le cadre de la clôture de la deuxième édition du Festival des forêts (Forestival), le 6 novembre, à Brazzaville.

Le concours de la photographie sur le festival artistique et de sensibilisation à la protection des forêts, organisé par France Volontaires Congo, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne en République du Congo et des organisations de la société civile congolaise impliquées dans la gestion des ressources forestières, s'est tenu du 25 septembre au 30 octobre. Il a porté sur le thème « La jeunesse gardienne de la planète et actrice du changement » et concernait les photographes dont la tranche d'âge varie entre 18 et 35 ans. Les critères de sélection ont porté sur le respect du thème et originalité, l'esthétique visuelle, la technique.

Un jury constitué d'un homme, Baudouin Mouanda (photographe d'origine), et de deux dames, Triphene Juvalaise Tamba Bonazebi (gagnante du prix du grand public à la première édition du forestival en 2022), et de Rachelle, chargée de communication de France Volontaires Congo, a délibéré les résultats. Dix photos de Thibault Parfait Michel Ngoubi, Lelahel Razia Mahoumi, Exaucée Belchédia Ronie Obelatsa, Mercier Judcat Foue Foue Landou, Benic Matsiona, Christ Armand Kiyaloulou, Duciel David Basaboulikia, Manuella Nathanaël Debi Wando et Christ Ntondélé Kimvidi ont été sélectionnées et quatre ont gagné des prix. Les trois premiers gagnants ont eu le prix du jury et le quatrième le prix du public. Les six autres sélectionnés ont reçu des cadeaux d'encouragement.

La cérémonie de remise des prix aux gagnants s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, ainsi que des ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques. Premier prix, Christ Ntondele Kimvidi ; deuxième prix, Lelahel Razia Mahoumi ; troisième prix, Mercier Judcat Foue Landou et le prix du public a été attribué à Thibault Parfait Michel Ngoubi.

Une plus grande prise de conscience est nécessaire

Dans son adresse au cours de cette cérémonie, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, s'est dite heureuse de constater que le forestival 2023 s'est tenu dans la mouvance du grand sommet des trois bassins forestiers qui a réuni à Brazzaville d'éminentes personnalités. Pour elle, l'écho planétaire de ce sommet, porté par une prise de conscience plus aigüe, a rappelé l'horrible constat : la déforestation s'accélère, le dérèglement climatique fait des dégâts. En 2022, 6,6 millions d'hectares de forêts ont été rasés de la planète. Ce désordre généré par les effets de l'activité humaine interpelle tout le monde.

Souscrivant entièrement à la conjonction des différentes activités du forestival 2023, elle a cité les propos du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, tenus lors du sommet des trois bassins. « ... Une plus grande prise de conscience est nécessaire afin que les comportements de nos populations puissent se placer au diapason de nos proclamations sur la gestion de l'environnement qui ne doivent être ni de vaines incantations, ni de simples voeux pieux. »

Enfin, Bélinda Ayessa a affirmé que le combat qui est celui des organisateurs de forestival trouve une pleine adhésion dans la vision et la mission du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. « Qu'à travers un humanisme intégral, selon le mot de Jacques Maritain, nous embrassions tout ce qui concourt à un meilleur vivre-ensemble. Cela passe, aujourd'hui, par la préservation de la terre, notre mère », a-t-elle conclu.

Pour sa part, l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, a indiqué qu'au moment où « la communauté » sort du sommet des trois bassins et s'achemine vers la COP 28, les défis dans la préservation des ressources forestières restent plus que jamais d'actualité et ont pour nom : la déforestation, la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, les conflits de plus en plus meurtriers liés à l'usage des ressources naturelles avec une condition humaine de plus en plus précaire là où elle l'était déjà à l'intérieur et en périphérie des zones forestières.

La diplomate française a souligné que son pays entretient depuis toujours avec le Congo une relation de coopération privilégiée et se place au rang des premiers bailleurs de fonds bilatéral. Cette coopération passe en priorité par le canal de l'État, mais aussi par la société civile, les organisations non gouvernementales et la coopération décentralisée, etc.

« France Volontaires est un des leviers de cette coopération de la France avec le Congo. A travers France Volontaires, l'ambassade de France au Congo a appuyé le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi dans le déploiement de cohortes de volontaires nationaux du programme du corps des jeunes volontaires du Congo qui sont intervenus dans des secteurs clés des Objectifs de développement dont l'ODD 17 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) qui est au coeur du forestival », a-t-elle déclaré.