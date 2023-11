Congo-Brazzaville: Congo/France - Les Sénats des deux pays envisagent de relancer leur coopération

Reçue par le président du Sénat, Pierre Ngolo, le 8 novembre à Brazzaville, la nouvelle ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, a évoqué la nécessité de relancer la coopération entre les Assemblées des deux pays.

« Je suis venue me présenter au président du Sénat. C'est d'abord un entretien de courtoisie, il ne s'agissait pas à proprement parler d'un tête-à-tête », a déclaré la diplomate française avant d'ajouter qu'elle a abordé avec son hôte beaucoup de sujets au moment où les présidents des deux Sénats, notamment Pierre Ngolo du Congo et Gérard Larcher de France, viennent d'être réélus. « Donc, il a été question de relancer la coopération entre le Sénat du Congo et celui de France », a-t-elle signifié.

Claire Bodonyi et Pierre Ngolo ont également abordé un sujet important pour la gouvernance de leurs pays respectifs, à savoir les processus de décentralisation avec ses enjeux, ses défis et aussi ce que cela apporte pour les citoyens des deux pays avec toute la particularité et toutes les difficultés. La diplomate française a noté que les enjeux sont les mêmes aussi bien en France qu'au Congo. Elle a remercié le président du Sénat de son accueil chaleureux. Profitant de l'occasion, elle a annoncé la venue à Brazzaville, dans les prochains jours, de la sénatrice française Samantha Cazabonne. « Ces discussions ont été suivies de beaucoup d'autres sujets que nous avons une fois de plus à remettre sur les rails, après ces nouvelles élections au Sénat congolais et à celui de la France», a-t-elle conclu.