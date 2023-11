Gabon - Le Communiqué final du conseil des ministres du 8 novembre 2023

LIBREVILLE — Voici en extension le Communiqué final du Conseil des ministre du mercredi 8 novembre 2023. Sous la Très Haute Présidence de Son Excellence, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Conseil des Ministres s'est réuni dès 10h au Palais de la Présidence de la République.

A l'entame du Conseil des Ministres, le Chef de l'Etat, Son Excellence, le Général de Brigade Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, a bien voulu à nouveau appeler l'attention de tous et de chacun des membres du Gouvernement sur les règles et principes qui doivent guider l'action gouvernementale. A cet effet, la rigueur, l'impartialité et la solidarité gouvernementale doivent être les principales boussoles des membres du Gouvernement avec pour seuls objectifs la réussite de la Transition et le bonheur du Peuple Gabonais, loin des intérêts particuliers et des ambitions si légitimes soient- elles.

Le Chef de l'Etat, a ensuite rappeler la force de l'Histoire dans la Construction d'une Nation. Aussi, a-t-il rappelé que si nous pouvons, chacun, juger l'Histoire, nous n'avons pas le droit de la nier. De ce fait, il a tenu aujourd'hui à officiellement réhabiliter Madame Rose Francine ROGOMBE dans son statut de 3ème Président de la République Gabonaise.

Le Chef de l'Etat a par la suite instruit membre du Gouvernement de s'imprégner du Projet de Chronogramme de la Transition proposé par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions.

%

Il a de ce fait insisté, à leur égard, sur la notion de projet car seul le Peuple Gabonais, réuni dans le cadre du Dialogue National Inclusif, décidera du Chronogramme définitif.

Evoquant les actions menées en deux mois d'activités, le Président de la Transition s'est voulu rassurant aussi bien pour les partenaires internationaux que nationaux du Gabon avec le respect des engagements signés par notre pays.

Aussi, le Président de la Transition a- t-il instruit le Gouvernement à construire le rêve et l'espoir des populations gabonaises pour un avenir marqué du sceau de l'optimisme et centré sur un accroissement des investissements structurants répondant aux besoins de ces populations. Ceci par la création des bassins d'emplois pour les jeunes actifs dans le domaine agricole, des grands travaux ainsi que les métiers d'avenir beaucoup plus productifs et à forte valeur ajoutée.

Abordant les points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des Ministres a adressé ses félicitations au Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA pour l'intense activité diplomatique menée aux côtés de ses Pairs de la Sous-région.