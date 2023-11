Congo-Brazzaville: Travail décent - Le Congo dispose d'un instrument de lutte contre la pauvreté

Le document du programme de promotion du travail décent (PPTD 2023-2026) permettant de couvrir les domaines de l'emploi, des normes et conditions de travail, de la protection sociale ainsi que du dialogue social a été signé, le 8 novembre, à Brazzaville entre le gouvernement congolais, l'Organisation internationale du travail et ses partenaires.

Le document préfacé par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a été signé par les responsables des organisations syndicales, le patronat congolais, la directrice du bureau de l'organisation internationale du travail, Soumano Nteba, et le ministre d'Etat, de la Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Firmin Ayessa. Le programme est élaboré suivant l'approche de la gestion axée sur les résultats, en phase notamment avec le Plan national de développement 2022-2026 et l'UNDAF révisé.

La cérémonie de signature du PPTD a été marquée par plusieurs allocutions, entre autres celles du directeur général du travail, Joseph Akondzo Nguiambo, des organisations syndicales, de l'OIT, du ministre de la Fonction publique et du Premier ministre. Joseph Akondzo Nguiambo a défini, à cette occasion, le cadre et les instruments de suivi-évaluation du programme de promotion du travail décent. Selon lui, la mise en oeuvre de ce programme requiert des ressources à hauteur de 9, 141milliards FCFA. «Les partenaires techniques et financiers susceptibles de soutenir le programme, y compris les projets d'assistance technique de l'OIT, contribueront également, sachant que la contribution du gouvernement, fixée dans le budget national est de 1,500 milliard FCFA au total », a-t-il souligné.

De son côté, le coordonnateur résident du système des Nations unies, Chris Mburu, a expliqué que ce partenariat avec le gouvernement permettra d'intervenir de manière concertée pour combler les déficits du travail décent et faire face à l'ampleur du sous-emploi, du secteur informel avec les conditions de travail précaires, du faible taux de couverture sociale et de la forte proportion d'enfants engagés dans les activités économiques et les travaux dangereux. Le ministre Firmin Ayessa a, pour sa part, rappelé l'importance de la mobilisation et le soutien multiforme de tous les partenaires au développement et de toute personne qui défend la cause d'un travail décent.

Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a expliqué que l'humanité doit faire face aux dangers du changement climatique et garantir à tous les humains le développement social et le travail décent. « Les solutions doivent être trouvées en synergie afin d'obtenir simultanément les droits au développement, la création au travail décent pour les jeunes et les femmes ainsi que hisser les personnes hors de la pauvreté », a-t-il indiqué.