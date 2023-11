Sénégal: Rencontre entre Abdou Karim Fofana et le ministre du commerce du Qatar pour le renforcement des échanges commerciaux et investissements annoncés

Le ministre sénégalais du Commerce, de la Consommation et des PME, Abdou Karim Fofana a tenu une réunion avec son homologue qatari, Cheikh Mohammed Al Abdullah Al Thani, ministre du Commerce et de l'Industrie. Cette rencontre promet de dynamiser les relations économiques entre les deux pays et ouvre de nouvelles opportunités de coopération et d'investissement.

(Doha, Qatar). Après l'entretien avec le Ministre qatari, Abdou Karim Fofana, ministre sénégalais Commerce, de la Consommation et des PM a révélé, lors d'une conférence de presse, les principaux points abordés au cours de la réunion bilatérale. L'objectif est de renforcer les échanges économiques et commerciaux entre le Sénégal et le Qatar. « Après l'inauguration du pavillon Sénégal, nous avons été reçus par mon homologue, le Ministre du Commerce et de l'Industrie du Qatar. Nous avons discuté des relations commerciales établies depuis des décennies entre le Sénégal et le Qatar, des relations diplomatiques solides entre nos deux chefs d'État », a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Le ministre a également souligné les domaines de collaboration potentielle, tels que les ressources minérales, les produits horticoles, en particulier les fruits et les produits halieutiques. Il a souligné que ces produits sont en forte demande au Qatar.

Abdou Karim Fofana a également abordé les défis liés à l'inflation mondiale et aux prix en hausse en raison de divers événements malheureux tels que la pandémie de la COVID-19, le conflit en Ukraine et la reprise de la guerre au Moyen-Orient. Ces questions ont été au coeur des discussions entre les deux ministres.

En ce qui concerne la coopération et les investissements, le ministre a expliqué : « Nous avons beaucoup discuté des possibilités de collaboration et d'investissement. Le Sénégal organise un forum économique le 6 décembre 2023 ici à Doha, dans le cadre de l'exposition, et nous avons saisi l'occasion pour inviter le ministre du Commerce et les autorités qataries à une représentation active du Qatar lors de cet événement sénégalais. Nous croyons fermement en une coopération durable et en un renforcement des échanges commerciaux, ainsi qu'en des niveaux d'investissement accrus entre les deux pays ». Abdou Karim Fofana était accompagné d'une forte délégation composée de l'ambassadeur du Sénégal au Qatar, Habibou Diallo, de la directrice de l'ASEPEX, Zahra Iyane Thiam Diop non moins commissaire générale de l'expo Doha 2023 section Sénégal, de la PCA de l'ASEPEX et de ses collaborateurs.

Cette rencontre entre le Sénégal et le Qatar ouvre de nouvelles perspectives de coopération économique et d'investissement, renforçant ainsi les liens entre les deux nations.