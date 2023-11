Sénégal: Ligue pro-Me augustin Senghor sur les règlements sur les stades et terrains - Une décision ratifiée en août dernier et dictée par les normes de la FIFA

Si la décision de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel excluait la réception des rencontres de football au niveau des Académies a surpris à la veille du démarrage de la saison, elle n'est pas nouvelle. Elle émane du règlement des stades et terrains qui a été prise et ratifié en réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, le 10 août dernier à la veille de son Assemblée générale du 12 août. Dans le compte-rendu de la réunion, le président Augustin Senghor a évoqué des raisons de sécurité selon les normes de la CAF et de la Fifa.

La décision de la Fédération sénégalaise de football (FSF) d'interdire la tenue des rencontres dans les centres et autres académies n'est pas nouvelle. Si elle fait débat depuis quelques jours au sommet du football sénégalais. Elle a été ratifiée il y a plusieurs mois par la Fédération sénégalaise de football à l'issue de sa réunion du Comité exécutif. Dans le compte rendu de la réunion le 10 août dernier, Augustin Senghor a clairement spécifié les raisons de cette mesure qui touche principalement les stades Djibril Diagne et Fodé Wade où reçoivent respectivement de Génération foot et Diambars de Saly.

Pour justifier la mesure, le président de la Fédération sénégalaise de football a évoqué des raisons sécuritaires mais aussi des normes définis par la CAF et la FIFA. « Un règlement sur les terrains de football va être institué à partir de la saison prochaine. « L'un des changements majeurs ce sera que tous les matchs se joueront soient dans des stades nationaux, soient régionaux, départementaux ou municipaux parce que c'est la là-bas où doit se tenir les compétitions selon les normes de sécurité définis par la Caf et la Fifa », indiquait-il, avant d'évoquer le cas du stade Ibrahima Boye de Guédiawaye qui figure parmi les stades qui n'abriteront plus de compétitions.

« Nous avons obtenu la ratification du PV du comité d'urgence qui a pris la décision de la suspension des compétitions au niveau du stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. Parce que nous jouons dans beaucoup de stades qui ne sont pas aux normes qui peuvent constituer une menace à l'intégrité physique des acteurs, des officiels mais aussi du public. Lors de la demi-finale de la Coupe du Sénégal nous avons frôlé le pire.

Il a été décidé désormais que des matchs à enjeux ne puissent plus être joué dans ce stade. Parce qu'il ne remplit pas les normes. Si nous voulons valoriser le championnat d'élite, des compétitions phares comme la Coupe du Sénégal », soulignait-il. Kosso Diané, président de la Commission juridique de la FSF est plus explicite et parle d'équité sportive, la sécurité et la réglementation de la CAF. « Il y a une question de sécurité La configuration des centres n'offre pas une sécurité aux acteurs et au public. Souvent il n'y a qu'une seule entrée et une seule sortie. Certes, il n'y a jamais eu d'incidents. Mais gouverner, c'est prévoir. Nous n'allons pas attendre qu'une catastrophe se produise pour agir. Les gens pourront nous reprocher ne d'avoir pas été prévoyants », a-t-il précisé.