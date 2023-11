Angola: Fonds agraire avec cinq milliards de kwanzas

Luanda — Le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA) a reçu cinq milliards de kwanzas du Trésor National pour renforcer, avec des ressources financières, les fonds communautaires insérés dans les coopératives et associations agricoles.

À cet effet, il a créé le produit financier appelé Crédit aux Fonds Communautaires, dans lequel les bénéficiaires pourront recevoir jusqu'à 25 millions de Kwanzas.

L'information a été fournie mardi par la présidente du Conseil d'administration du FADA, Felisbela Francisco, qui s'exprimait à l'occasion de la signature d'un mémorandum entre l'institution et l'Institut de développement agraire (IDA).

Dans une interview, en marge de l'événement, elle a indiqué que l'accord établit les principes généraux de la coopération institutionnelle, entre les parties, dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage familiaux et vise, essentiellement, d'une part, à améliorer l'accès au crédit pour coopératives et associations agricoles avec des fonds communautaires.

L'accord vise également à fournir à l'IDA la formation, la capacitation et l'assistance technique spécialisée, nécessaires aux bénéficiaires du crédit susmentionné, dans le but d'atténuer les risques liés à l'utilisation inappropriée des techniques de production agricole et animale et au défaut de crédit.

Selon la responsable, dans le cadre des mesures de relance, le FADA a été chargée de renforcer les coopératives qui ont créé des fonds communautaires qui, à travers le produit financier, ont identifié, avec le soutien de l'IDA, toutes les coopératives de Malanje, Bié, Huambo et Cuanza Sul.

« Des séances d'information ont déjà été organisées sur l'accès au financement, sachant que le FADA n'a pas encore de représentation régionale. Nous comptons sur le soutien de l'IDA pour recevoir les propositions et celui-ci les a transmises à la FADA, qui au niveau du comité prend la décision finale", a-t-il informé.

Jusqu'à présent, a-t-elle expliqué, plus de 194 demandes émanant de coopératives ont déjà été approuvées et que certains décaissements commenceront pour plus de 10 processus déjà formalisés, avec l'intention de financer la totalité des demandes avant le 15 novembre.

Concernant les principales difficultés constatées, elle a pointé la légalisation des coopératives et des terres.

Felisbela Francisco a révélé qu'actuellement, le portefeuille de crédit du FADA est évalué à plus de deux mille projets financés et à plus de 13 milliards de kwanzas investis.

À son tour, le directeur général de l'IDA, Felismino da Costa, considère que le développement d'une méthodologie pour augmenter la production familiale dans les zones rurales est l'un des plus grands défis, y compris la disponibilité des intrants et autres équipements.

Pour le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, João da Cunha, le protocole d'accord paraphé entre le Fonds d'appui au développement agraire et l'Institut de développement agraire établit des lignes directrices dans le secteur agricole, dans le but d'augmenter la production nationale.

Le responsable a reconnu qu'il existe déjà des actions et des projets pour rendre le pays plus indépendant en matière d'exportation, mais des actions concrètes sont nécessaires pour qu'à moyen terme il y ait des résultats tangibles en matière de développement.

"C'est avec des instruments de cette nature, comme le mémorandum, que nous disposerons d'un cadre juridique plus favorable pour les actions à mettre en oeuvre en matière d'appui technique, méthodologique et financier", a-t-il souligné.

Ont signé le mémorandum, pour le Fonds d'Appui au Développement Agraire (FADA), la PCA, Felisbela Francisco, et pour l'Institut de Développement Agraire (IDA), le directeur général, Felismino da Costa.