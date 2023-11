Madagascar: « Fibre Go » - Telma révolutionne la connectivité à Madagascar

La révolution numérique a radicalement modifié la façon dont les Malgaches vivent, travaillent et interagissent avec le monde qui les entoure.

Telma, le principal opérateur de télécommunications à Madagascar, introduit une nouvelle ère de connectivité dans le pays avec le lancement de « Fibre Go » à un prix révolutionnaire de 99 000 Ariary.

Cette offre vise à fournir une solution Internet haut débit, stable et fiable, accessible au plus grand nombre, avec 150 Go de données utilisables pendant un mois.

Patrick-Pisal Hamida, Administrateur et Directeur Général de Telma, déclare que « la Fibre Go est une nouvelle preuve de notre engagement à mettre la connectivité à la portée de tous. Le réseau de la Fibre de Telma, présent dans les grandes villes du pays, nous permet de passer à une nouvelle phase de développement. Notre objectif est de populariser la fibre en proposant des offres de plus en plus accessibles ».

Développement

Depuis 2008, Telma a investi massivement dans des infrastructures télécoms modernes.

Les 4 sorties internationales et les 11 000 km de câbles à travers tout le territoire ont créé une infrastructure solide répondant aux normes internationales.

Telma s'efforce également de mettre à niveau tous ses sites en 4G d'ici la fin de l'année 2023 et de développer la 5G en 2024, marquant ainsi son rôle de pionnier en Afrique.

« Cette offre vise à répondre à la demande de nos concitoyens. Telma s'engage à renforcer la connectivité pour contribuer à un avenir numérique prometteur et à une société plus connectée, éduquée et prospère », ajoute Bertrand La Croix, Directeur Général Adjoint Commercial de Telma.

Les abonnements à cette offre peuvent également être effectués en ligne via le site web de Telma.