Angola: La Constitution est la base fondamentale et la boussole de la communauté

Luanda — La Juge Conseillère de la Cour Constitutionnelle, Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso, a considéré mardi, à Luanda, la Constitution de la République d'Angola comme la base fondamentale de l'État angolais et la boussole qui guide la communauté.

La juge a souligné que la Constitution, qu'elle soit formelle ou matérielle, ne se réduit pas à un organe normatif régulant les pouvoirs publics, mais est également le fil conducteur et le fondement sur lequel doivent s'appuyer toutes les décisions de l'État.

"Dans le préambule de la CRA, on peut lire que la Constitution est la loi première et fondamentale de l'État et de la société angolaise, qui fait partie de la longue lutte du peuple angolais pour construire un État de droit démocratique et une société juste", a-t-elle souligné.

Elle a ajouté qu'il est toujours bon que les académiciens se réunissent pour créer et encourager des espaces de réflexion et de débat sur le constitutionnalisme angolais, contribuant ainsi à l'étude de la réalité angolaise, mais sans perdre de vue les nouvelles perspectives du droit constitutionnel.

Intervenant au IIe Congrès angolais de droit constitutionnel, la juge a déclaré que les participants auront l'opportunité et le privilège d'écouter et d'apprendre avec des interventions guidées par des principes scientifiques.

"Je voudrais cependant, sans négliger les méthodes scientifiques, proposer que nous réfléchissions à la manière dont un Congrès de cette nature peut contribuer à déconstruire la vision technique des problèmes du droit constitutionnel et de la Constitution elle-même (...)", a-t-elle indiqué.

Ceci, a-t-elle poursuivi, pour lui donner une dimension de vie sociale quotidienne et, ainsi, la rapprocher du citoyen commun, en tenant compte du fait que la vision et l'approche de la CRA, dans sa dimension sociale, supposent d'accepter avant tout que c'est une création culturelle.

"Que les normes et les valeurs qui les sous-tendent résultent non seulement de l'héritage de générations de chercheurs de la science du droit et du droit constitutionnel en particulier, mais de phénomènes sociaux qui sont (ou devraient être) correctement contextualisés dans le temps et dans l'espace" , a-t-elle expliqué.

Selon Laurinda Prazeres Monteiro Cardoso, dans le domaine de la recherche et du débat en sciences sociales, surtout dans un environnement académique comme celui-ci, l'accent est généralement mis sur les questions de méthode.

C'est pourquoi elle comprend que cette préoccupation ne peut occulter d'autres questions tout aussi essentielles, comme l'application des résultats au service de la société, en espérant que les bonnes idées discutées dépassent la théorie et puissent se transformer en actions intentionnelles.

"En outre, par défaut ou par mérite, lorsque ces éminents académiciens adhèrent à un congrès, la pratique de la science devient de plus en plus complexe", a loué la juge conseillère de la Cour constitutionnelle, à l'ouverture de l'événement.

Selon elle, il faut, une fois de plus, « déconstruire » les concepts, pour éviter une forme de scepticisme collectif, c'est-à-dire que la société se convainque de la complexité des approches, mais ne s'éclaire pas.

"Il a été largement annoncé et accepté que la Constitution est incorporée dans notre contrat social. Par conséquent, dans ce forum, il semble légitime de se demander ce qu'elle est et pourquoi elle est considérée comme la Loi fondamentale de l'État ?", a-t-elle conseillé.

De même, elle a demandé aux membres du Congrès de se demander quoi et comment faire pour que les valeurs contenues dans les principes et normes constitutionnelles soient connues du peuple en général ?

Dans le même sens, et soulignant que le Droit doit être compris par tous, il s'est demandé comment de telles valeurs peuvent englober toutes les couches sociales et pas seulement les juristes, les chercheurs, les constitutionnalistes, les législateurs et les étudiants en droit ?

"Toujours conformément aux dispositions du préambule de notre Loi Magna, la Constitution est attachée aux valeurs et principes fondamentaux d'indépendance, de souveraineté et d'unité de l'État de droit démocratique, de pluralisme d'expression (...)", a-t-elle renforcé.

Laurinda Cardoso a affirmé que l'idée de constitutionnalité découle du principe de suprématie de la Constitution, c'est-à-dire que la CRA est la « Lex Mater » (loi suprême).

Pour cette magistrate, les lois et autres actes de l'État, de l'administration publique et du pouvoir local, y compris le pouvoir judiciaire, doivent être conformes à la Constitution, dont dépend leur validité.

"En fait, c'est aussi l'un des fondements de l'existence de la juridiction constitutionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes juridiques et institutionnels, disponibles pour le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois et autres actes de l'État, compétence exercée, en dernière instance, par la Cour Constitutionnelle" - a-t-elle souligné.

Pour tout cela, elle a recommandé la nécessité de trouver, tous ensemble, les mécanismes les plus affirmés pour que, dès le plus jeune âge, les enfants et les jeunes puissent grandir en connaissant la Magna Carta et, par conséquent, connaître leurs droits et des devoirs fondamentaux.

"C'est-à-dire grandir avec une culture juridique, politique, civique et patriotique raffinée. En effet, il est essentiel de faire connaître davantage et mieux la CRA, pour que les droits les plus fondamentaux de chacun soient respectés", a-t-elle expliqué.

Elle a également ajouté que, puisque la Constitution est un instrument du peuple et pour le peuple, l'idéal est que les discussions se concentrent sur les aspects ontologiques, axiologiques ou méthodologiques, en espérant des résultats qui cherchent des solutions aux phénomènes sociaux, politiques ou juridiques.

"Si tel est le cas, nous contribuerons, d'une part, à renforcer le sentiment de cohésion sociale et, d'autre part, à intégrer dans la vie du peuple ceux qui se sentent exclus de la connaissance et de l'importance de la Constitution dans la vie du pays", a-t-il conclu Laurinda Cardoso.

La première journée de ce IIe Congrès angolais de droit constitutionnel, qui se termine jeudi, a vu la participation, entre autres entités, de la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, des assistants du pouvoir exécutif et des magistrats judiciaires et du ministère public.

Il se déroule à la Faculté de Droit, sous le thème "Le droit constitutionnel angolais et les défis des transformations sociales", à laquelle participent également des députés, des fonctionnaires, des étudiants et des membres de la société civile.