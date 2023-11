Angola: Le pays est prêt pour la III Biennale de Luanda

Luanda — Les préparatifs pour la ténue de la III Biennale de Luanda, qui se déroulera du 22 au 24 novembre, sous le thème « Éducation, culture de paix et citoyenneté africaine comme outils pour le développement durable du continent », se déroulent à un bon rythme.

C'est ce qu'a informé mardi le porte-parole de la Commission multisectorielle de la Biennale de Luanda, Neto Júnior, lors de la 4ème séance de présentation des activités réalisées au cours des 15 derniers jours.

Selon le responsable, à ce stade, même si on ne peut pas encore annoncer les noms des pays et des personnalités qui y participeront, plusieurs chefs d'État ont déjà confirmé leur présence.

Dans le cadre des activités réalisées du 19 octobre au 3 novembre, Neto Júnior a rendu compte des principales activités développées au niveau national et international pour la promotion de la culture de paix, entre autres une séance de diffusion d'informations sur la Biennale organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) le 26 octobre à Paris, capitale de la France.

Cette activité a été présidée par le directeur général adjoint de l'UNESCO pour la Priorité Afrique et Relations extérieures, Anthony Ohemeng-Boamah, et a connu la présence de l'ambassadrice et déléguée permanente de l'Angola auprès de l'UNESCO, Ana Maria de Oliveira, en plus des ambassadeurs membres du groupe africain de l'organisation.

L'activité a mis en évidence le partenariat entre l'UNESCO et la République d'Angola dans la promotion de la culture de paix, ainsi que les objectifs sur lesquels s'aligne la Biennale, en particulier le renforcement du Mouvement panafricain.

Le porte-parole a également parlé de la Session extraordinaire du Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, tenu l'année dernière à Luanda, au cours de laquelle il a été souligné les efforts du Président de la République, João Lourenço, dans la recherche de solutions pacifiques pour résoudre les conflits à l'est de la République Démocratique du Congo.

Le Forum panafricain pour la culture de paix et de non-violence (Biennale de Luanda) est une initiative conjointe de la République d'Angola, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Union africaine (UA).

L'événement a lieu tous les deux ans en Angola pour encourager la prévention de la violence et des conflits, à travers les échanges culturels entre les pays africains et le dialogue intergénérationnel.