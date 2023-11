Ile Maurice: «Mauricianiser nos services pour offrir une expérience immersive qui célèbre la culture, la cuisine et l'hospitalité locales...»

interview

Un aperçu captivant de la vision, la stratégie et les défis de la compagnie aérienne. Avec une riche expérience de trois décennies dans l'aviation, l'Officer-In-Charge d'Air Mauritius explique comment il fait face aux défis majeurs rencontrés à son arrivée, notamment en choisissant l'aéroport de Gatwick pour des vols directs quotidiens. Il détaille la manière dont la compagnie intègre la culture mauricienne dans l'expérience des passagers et sa vision d'une modernisation de la flotte pour offrir une qualité supérieure.

Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez accédé au poste d'Officer-In-Charge (OIC) d'Air Mauritius ?

Mon parcours dans l'industrie aéronautique a débuté il y a plus de 30 ans, lorsque j'ai commencé à travailler pour un agent général dans le sud de la France, qui représentait Air Mauritius (MK). À cette époque, j'étais chargé de promouvoir ses services auprès des agences de voyage locales. Mon rôle consistait à établir des liens solides avec les agents de voyage et à vendre les avantages de voyager avec MK. C'est ainsi que j'ai développé une passion pour l'aviation et un profond respect pour MK. Lorsque l'opportunité de diriger MK s'est présentée, c'était comme si le destin avait bouclé la boucle. La compagnie jouit d'une réputation prestigieuse et j'ai été honoré de rejoindre son équipe, il y a un an. Mon objectif a toujours été de contribuer à la renaissance de cette compagnie emblématique, en mettant en avant son riche héritage et en anticipant les défis de l'avenir.

%

À votre arrivée, quels étaient les défis majeurs auxquels était confrontée MK et comment avez-vous géré la situation ?

Lorsque j'ai pris mes fonctions en tant qu'OIC de MK, la compagnie faisait face à une série de défis majeurs, notamment une période d'administration volontaire. L'industrie de l'aviation est notoirement volatile, sujette aux aléas économiques, et exige une réactivité considérable pour maintenir la viabilité de la compagnie. Pour relever ces défis, j'ai adopté une approche collaborative en rassemblant l'équipe pour travailler sur des solutions. Nous avons entrepris un vaste éventail d'initiatives visant à revitaliser la compagnie.

Cela a inclus la révision de nos partenariats stratégiques pour renforcer notre présence sur le marché. Nous avons redémarré des liaisons aériennes clés et lancé de nouvelles destinations. Ces mesures ont contribué à améliorer la position d'Air Mauritius et à répondre aux besoins changeants de nos clients. Nous avons également des projets ambitieux pour l'avenir, notamment le rétablissement des vols vers Chennai, une destination cruciale pour le marché mauricien. Avec l'engagement de toute l'équipe, nous avons réussi à relancer des vols vers des destinations clés, notamment Perth, Delhi, Cape Town, et plus récemment Genève. Mon objectif principal a toujours été de garantir que la compagnie soit résiliente et prête à faire face à l'évolution de l'industrie aéronautique.

Pourquoi avez-vous choisi Gatwick plutôt que Heathrow pour des vols directs quotidiens sur Londres et comment cela s'inscrit-il dans votre stratégie ?

Notre décision de choisir l'aéroport de Gatwick plutôt que Heathrow pour des vols directs quotidiens sur Londres découle d'une stratégie réfléchie et axée sur les besoins de nos clients. Heathrow, en raison de sa saturation, ne nous aurait pas permis d'atteindre notre objectif de vol quotidien. Bien que nous ayons temporairement réussi à opérer cinq vols par semaine à Heathrow grâce à des créneaux partagés, cette configuration était loin de répondre pleinement à la demande.

En optant pour Gatwick, nous avons bénéficié de créneaux horaires favorables qui nous ont permis de proposer des vols quotidiens, une fréquence plus attrayante pour nos clients. Notre décision repose sur une étude de marché approfondie, prenant en compte les besoins de la diaspora mauricienne, des voyageurs d'affaires et des touristes. Cette décision stratégique s'inscrit parfaitement dans notre vision de croissance et de satisfaction client.

Pouvez-vous détailler comment vous envisagez de "mauricianiser" les services d'Air Mauritius et renforcer le lien avec la culture locale ?

Le processus de "mauricianisation" de nos services englobe de multiples aspects de l'expérience MK. Notre ambition est de créer une atmosphère chaleureuse, authentique et typiquement mauricienne à bord de nos vols. Cela passe par plusieurs initiatives, dont l'une des plus visibles est la qualité de la cuisine à bord. Nous nous efforçons de replacer le client au coeur de notre offre, et cela se reflète dans nos services de restauration à bord. Nous prévoyons de mettre davantage l'accent sur l'identité mauricienne, offrant une expérience culinaire qui célèbre la richesse de la culture gastronomique de l'île. Travaillant en collaboration avec des chefs mauriciens renommés, nous cherchons à offrir une expérience gustative unique à nos passagers. Notre objectif est de créer un produit ancré dans l'identité mauricienne à travers tous les éléments possibles. La restauration n'est qu'un élément de cette stratégie globale.

De plus, nous entreprenons des rénovations au salon Amédée Maingard, afin d'y créer un espace qui présentera les produits locaux et offrira une ambiance mauricienne authentique. Notre objectif est que les passagers ressentent dès leur entrée dans l'aéroport qu'ils sont en vacances, même avant d'atteindre leur destination. En somme, "mauricianiser" nos services englobe un large éventail d'initiatives visant à offrir une expérience de voyage immersive qui célèbre la culture, la musique, la cuisine et l'hospitalité mauriciennes. Nous voulons que nos passagers vivent l'esprit de l'île dès leur montée à bord de nos avions.

Comptez-vous rester à la tête d'Air Mauritius à long terme, et comment gérez-vous l'incertitude inhérente à votre poste ?

Ma présence à Maurice et à la tête de MK remonte à un peu plus d'un an. Mon engagement envers l'île est profond, et je suis profondément attaché à cette compagnie aérienne légendaire. Cependant, il est important de noter que l'industrie de l'aviation est intrinsèquement instable. Les fluctuations économiques, la concurrence féroce et d'autres facteurs imprévisibles peuvent influencer la dynamique du secteur.

En ce qui concerne mon avenir personnel, je ne me projette pas très loin dans l'avenir. Mon rôle actuel est de superviser l'administration technique de la compagnie, mais il est nécessaire de rester ouvert aux développements futurs. Mon objectif principal est de contribuer chaque jour à la réussite de MK, à l'épanouissement de ses employés et au rayonnement de l'île Maurice. Ma loyauté envers cette mission reste constante, quelles que soient les incertitudes futures.

Pouvez-vous donner plus de détails sur les axes prioritaires de votre changement de cap pour MK et la manière dont vous envisagez de les mettre en oeuvre ?

Nos axes prioritaires de changement sont ancrés dans une vision stratégique visant à renforcer la position de MK sur le marché mondial. Tout commence par la mentalité, en plaçant le client au coeur de nos préoccupations. Rien n'est plus essentiel que la satisfaction de nos passagers et c'est un objectif que nous cherchons constamment à améliorer.

Nous reconnaissons également que nos employés jouent un rôle clé dans la satisfaction de nos clients. Par conséquent, nous avons un double impératif : satisfaire nos employés et nos passagers. L'engagement, la motivation et le bien-être de notre équipe sont des éléments essentiels pour offrir un service exceptionnel à nos passagers. Nous travaillons activement à revitaliser la compagnie aérienne en collaboration avec notre personnel hautement motivé, qui a traversé des moments difficiles.

En somme, nos axes prioritaires de changement sont ancrés dans l'expérience globale de nos passagers et dans le bien-être de notre personnel. Nous travaillons avec diligence pour équilibrer ces deux éléments et pour renforcer notre position sur le marché mondial.

Pouvez-vous nous donner un aperçu plus détaillé de l'étude en cours pour de nouveaux marchés et comment MK envisage d'étendre sa présence internationale ?

Nous explorons activement de nouvelles opportunités de marché pour étendre notre présence internationale, en mettant particulièrement l'accent sur l'Europe. Nous avons entamé une étude de marché pour évaluer diverses destinations européennes et des marchés historiques, tels que Munich, Milan et Rome. Notre objectif d'ici octobre 2024 est de développer davantage notre présence sur le marché européen, qui offre un potentiel considérable. Cependant, je tiens à souligner que nos projets restent en cours d'exploration et nous ne pouvons pas encore nous engager sur des destinations spécifiques. Nous évaluons soigneusement chaque marché pour garantir une expansion réussie.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la vision de MK pour sa flotte, en termes de nouveaux appareils et de modernisation la flotte existante ?

La vision de MK pour sa flotte est de rester à la pointe de l'innovation et de la modernité pour offrir à nos passagers une expérience de voyage de la plus haute qualité. Actuellement, MK représente environ 45 % de la capacité totale des vols vers Maurice. Notre objectif est de renforcer notre part de marché à 55 %. Pour atteindre cet objectif, nous envisageons l'acquisition de nouveaux appareils et la modernisation de notre flotte existante. L'investissement dans de nouveaux avions est essentiel pour renforcer notre position concurrentielle, réduire notre empreinte environnementale et garantir que nos passagers bénéficient des dernières innovations technologiques et du confort à bord. La modernisation de notre flotte est un processus continu visant à améliorer l'efficacité énergétique, la fiabilité et la performance de nos avions. Cela permettra de réduire nos coûts d'exploitation et se traduira par des tarifs plus compétitifs pour nos clients. Nous sommes également attentifs à l'empreinte environnementale de notre flotte.