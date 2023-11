Afrique: Mise en relief de la contribution du Président angolais au maintien de la paix dans la région

Luanda — La contribution du Président de la République, João Lourenço, dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la région australe de l'Afrique a été saluée, mardi, à Dakar, lors d'une rencontre entre l'ambassadeur d'Angola au Sénégal, Adão Pinto, et son homologue de la République Démocratique du Congo (RDC), Christophe Muzungu.

Lors de la réunion, dans la capitale sénégalaise, les diplomates ont mis en exergue les efforts du Chef de l'État angolais dans ce domaine, ainsi que sur les aspects d'intérêt commun dans le domaine diplomatique, notamment dans la reconnaissance des bonnes relations bilatérales existant entre les deux pays.

Le Sommet extraordinaire de la SADC sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, qui s'est tenu samedi dernier à Luanda, la capitale angolaise, en présence des chefs d'État de la région, ainsi que les prochaines élections présidentielles en décembre prochain dans ce pays, ont également été au menu des discussions.

A l'occasion, l'ambassadeur Adão Pinto a souligné l'importance stratégique de l'Angola et de la RDC dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération, admettant la fraternité existante et le capital stratégique des valeurs d'unité dans le contexte mondial actuel.

Le diplomate Christophe Muzungu a salué positivement les investissements de l'Angola dans le corridor de Lobito, qui couvre les zones minières de la RDC et de la Zambie, le qualifiant de source de développement, compte tenu de l'impact brutal des infrastructures ferroviaires en cours de développement.

La coopération bilatérale entre l'Angola et la RDC, pays partageant une vaste frontière terrestre, maritime et fluviale, a son cadre juridique basé sur l'Accord général de coopération économique, scientifique et culturelle, signé en 1978.