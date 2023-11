Madagascar: GEW - L'édition 2023 axée sur l'innovation et le partage

La semaine GEW (Global Entrepreneurship Week) marque une initiative mondiale visant à encourager l'esprit d'entreprise et à soutenir les entrepreneurs. Elle sera célébrée à Madagascar du 13 au 19 novembre, selon l'institut ISS.

Une série d'événements, de conférences, d'ateliers et d'activités qui réunissent des entrepreneurs, des investisseurs, des enseignants, des étudiants et divers acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour échanger des idées, des connaissances et des expériences liées à l'entrepreneuriat.

Telles sont les manifestations au programme de la célébration de la semaine GEW pour cette année, pour mettre en lumière l'entrepreneuriat et l'innovation à l'échelle mondiale.

Selon ses promoteurs, l'objectif est de stimuler et soutenir l'entrepreneuriat mondial.

En effet, la GEW est une manifestation internationale dont l'objectif principal est de promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes.

Missions

Les événements au programme de cette semaine sont diversifiés et visent des objectifs précis, selon l'Institut international des sciences sociales (ISS). Le premier concerne l'inspiration et l'éducation.

« La GEW aspire à inspirer les générations futures d'entrepreneurs en les familiarisant avec l'écosystème entrepreneurial local et en mettant en avant les opportunités qui s'offrent à eux », ont indiqué les responsables auprès de l'institut. Ensuite, il s'agit de réseautage et de collaboration.

Cet événement crée une plateforme propice à l'établissement de connexions, à la diffusion d'idées et à la stimulation de la collaboration entre entrepreneurs, investisseurs, incubateurs et professionnels de l'entrepreneuriat.

En outre, la GEW met en avant l'innovation - que ce soit dans le domaine des nouvelles technologies, de l'innovation environnementale, des solutions créatives et durables, ou d'approches entrepreneuriales novatrices - en vue de leur promotion.

Et enfin, cette manifestation représente un soutien à l'entrepreneuriat social, axé sur la résolution de problèmes sociaux et environnementaux.

Programme

Pour l'édition 2023 de la GEW, l'Institut ISS - Campus Tsiadana à Madagascar prépare une série d'événements stimulants qui mettent en avant l'entrepreneuriat local.

« Le 13 novembre 2023, il y aura une conférence sur le thème « L'entrepreneuriat à Madagascar : états des lieux et perspectives » qui fournira un aperçu approfondi de la scène entrepreneuriale de Madagascar. Ensuite, du 14 au 16 novembre se tiendront les Salons des Incubateurs et des Startups qui offriront une vitrine pour les entreprises émergentes et les incubateurs locaux. Du 17 au 19 novembre, nous avons au programme, le Startup Weekend sous le thème « Vers une ville durable », qui promet d'être une expérience passionnante pour les innovateurs désireux de développer des solutions pour un avenir plus durable », ont indiqué les organisateurs du GEW 2023.

Cette semaine exceptionnelle sera l'occasion pour les participants d'explorer de nouvelles idées, de rencontrer des mentors et des incubateurs, et d'élargir leurs horizons entrepreneuriaux.

Elle offre une opportunité unique de se connecter avec d'autres passionnés d'entrepreneuriat et de contribuer à la croissance de l'écosystème entrepreneurial, non seulement à Madagascar mais dans le monde entier.

Bref, la GEW 2023 s'annonce comme un événement phare pour tous ceux qui cherchent à s'impliquer dans l'entrepreneuriat et à promouvoir l'innovation à l'échelle mondiale.