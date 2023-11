Angola: Le Ministère de la Culture et du Tourisme félicite João Melo pour le prix DSTAngola/Camões 2023

Luanda — Le ministre de la Culture et du Tourisme, Filipe Zau, a félicité mercredi l'écrivain João Melo pour avoir remporté le prix de littérature DSTAngola/Camões-2023, grâce à son oeuvre "Diário do Medo".

L'oeuvre poétique a été publiée en 2021 et a remporté, à l'unanimité, la décision du jury du prix.

"Félicitations à João Melo pour son pertinent parcours littéraire et pour son activité en faveur de la culture angolaise", peut-on lire dans le document.

João Melo est auteur, journaliste et consultant en communication. Il est le fondateur de l'Association des écrivains angolais et de l'Académie angolaise de littérature et de sciences sociales.

Actuellement, il partage son temps entre Luanda, Lisbonne et Washington. Ses oeuvres comprennent de la poésie, des nouvelles, des romans, des articles et des essais et ont été publiées en Angola, au Brésil, à Cuba, en Italie, au Portugal, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Plusieurs de ses écrits ont été traduits en anglais, français, allemand, arabe et chinois et publiés dans des anthologies, périodiques et magazines internationaux.

L'auteur a reçu le Prix National des Arts et de la Culture d'Angola 2009, dans la catégorie littérature.

Le Prix Littéraire DST Angola Camões est une initiative conjointe entre DstGroup et l'Institut de Coopération et de Langue Camões qui célèbre les livres publiés en poésie et en prose par des artistes angolais.

En 2018, DST Angola a créé un prix identique en Angola, avec le soutien de l'Institut CulturEl Camões. Parmi les précédents lauréats du prix d'une valeur de 15 000 euros figurent Pepetela, Zetho Cunha Gonçalves et Benjamim M'Bakassy.