Sénégal: Dépôt de gerbes de fleurs, prise d'armes, visites de stands, consultations médicales gratuites et reboisement - Les temps forts de la célébration de la journée des Forces Armées à Saint-Louis

La région de Saint-Louis n'a pas été en reste hier, mardi 7 novembre, dans le cadre de la célébration de la journée des Forces Armées, sous le thème «Forces Armées au coeur de la cohésion nationale».

Les festivités se sont déroulées à la Place «Baya Ndar» ex-Faidherbe où le Gouverneur de la région, Alioune Badara Sambe, le Colonel Thiendella Fall, Commandant la Zone Militaire N°2 et le Colonel Cheikh Diouf, Commandant la Légion de Gendarmerie Nord, ont procédé à un dépôt de gerbes de fleurs, en hommage aux soldats disparus, suivi d'une prise d'armes, d'une visite de stands d'expositions et de consultations médicales gratuites. D'autres activités ont aussi marqué la célébration de cette journée des Forces Armées notamment de reboisement et d'activités physiques. Cette journée a été placée sous le thème «Forces Armées au coeur de la cohésion nationale».

«Vous savez bien que l'Armée nationale du Sénégal est une Armée qui a toujours répondu présente face aux différents défis qui ont interpellé le Sénégal. Ces défis concernent d'abord la préservation de l'intégrité territoriale. Et, à ce niveau, nous nous félicitons de tous les résultats qui ont été obtenus. Mais, au-delà de cette intégrité nationale appréciée au niveau des frontières, nous avons également une Armée qui est présente dans le tissu social, à travers le concept Armée-Nation», a fait savoir Alioune Badara Sambe, Gouverneur de la région de Saint-Louis.

%

Il a rappelé les menaces multiples et insidieuses dont font face aujourd'hui le Sénégal et plusieurs autres pays. C'est pourquoi, a-t-il estimé, «il faudrait prendre exemple sur les succès de l'Armée pour que chaque composante du pays, jusqu'au niveau du citoyen simple, puisse comprendre qu'un pays se construit et se défend dans la continuité et la durabilité». Il a magnifié le choix du thème qui interpelle la sauvegarde de la paix et de la stabilité nationale. Le Gouverneur Sambe n'a pas manqué également de féliciter le Commandement de la Zone Militaire N°2 pour la réussite de cet événement.