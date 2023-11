Gabon: Saisie de dix conteneurs abandonnés chargés de kevazingo au site d'entreposage de la société Getman

Le ministre des Eaux et Forêts chargé de la Préservation de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune, le Colonel Maurice Ntossui Allogo, après avoir été informé de la présence de plusieurs conteneurs de bois, s'est rendu à l'ancien site d'entreposage de la société Getman situé à Owendo pour toucher du doigt la réalité et s'enquérir de la situation.

La visite de terrain a permis de déceler la présence d'environ dix (10) conteneurs abandonné chargés de kevazingo dont la coupe est interdite au Gabon depuis 2018.

« Nous avons très vite alerté les services judiciaires, notamment la direction générale des Contre-Ingérences et de la Sécurité Militaire. Un certain nombre de bois, a priori non déclaré, se retrouve sur ce site. Nous pensons qu'il s'agit de bois abandonné. Si cela est confirmé, ce bois devra faire l'objet d'une vente ». Une enquête sera menée par les autorités compétentes en vue de faire la lumière sur ces faits », a déclaré le ministre des Forêts.

En effet, les bois abandonnés ou exploités sans autorisation sont la propriété de l'État qui peut légitiment procéder à leur valorisation.