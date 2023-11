Afrique: Le Gabon participe au sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales à Brazzaville

Dans le cadre de la participation du Gabon au sommet des trois bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales à Brazzaville, le ministre des Eaux et Forêts chargé de la Préservation de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune, le Colonel Maurice Ntossui Allogo, s'est exprimé au cours d'un panel portant sur la gouvernance inclusive interbassin, interrégionale, nationale, régionale et locale.

Présidé par le ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, et coordinatrice technique de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC), Madame Arlette Soudan Nonault, et modéré par le Commissaire du Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), Monsieur Honoré

Tabuna, ce panel avait pour objectif d'échanger sur la mise en place d'une structure de gouvernance conjointe des trois bassins pour fédérer tous les acteurs publics et privés sur des valeurs, et sur une vision et une ambition commune. Au cours de ce panel, il a été ainsi question d'unir les efforts des participants et d'aligner leurs positions pour parler d'une seule voix au sein des instances multilatérales du climat et de la biodiversité.

Pour le Colonel Ntossui Allogo, la mise en place de cette structure de gouvernance devra favoriser plus de fluidité et d'efficacité en terme de collaboration.

%

« La gouvernance est le point crucial de toute organisation. C'est la fondation et le cadre qui permettront à tous nos efforts de produire des résultats visibles, concrets et durables. Il est très important de trouver un modèle de gouvernance pouvant dans la mesure du possible concilier ou créer une alliance de nos trois bassins », a-t-il déclaré lors de son intervention.

Enfin le ministre des Eaux et Forêts a fortement recommandé la mise en place d'un secrétariat permanent abrité par une organisation des Nations Unies tels que le PNUD ou ONU Environnement. « Ce secrétariat devra être léger et souple afin de garder des couts de fonctionnement rationnels. Il devra travailler en priorité sur l'opérationnalisation de l'alliance des trois Bassins du Congo, en insistant sur des règles de gouvernance fortes », a-t-il conclu.