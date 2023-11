Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Pakistan ont exprimé leur désir de renforcer leurs relations de longue date.

<strong>Addis-Abeba, — : -Le ministre d'état des affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan en Éthiopie, Mian Atif Sharif, à son bureau.

La discussion a porté sur différentes manières de renforcer les relations de longue date existantes entre les deux pays, selon le ministère des affaires étrangères.

L'ambassadeur Misganu a exprimé la nécessité de consolider davantage les relations bilatérales existantes en matière de commerce, d'investissement, d'aviation et d'assistance culturelle et technique.

Il a ensuite expliqué le climat propice aux investissements en Éthiopie et a appelé à davantage d'investissements pakistanais.

L'ambassadeur Mian Atif, pour sa part, a exprimé le renforcement des relations bilatérales entre le Pakistan et l'Éthiopie et a ajouté le désir du gouvernement pakistanais de renforcer les relations existantes dans les forums bilatéraux et multilatéraux.

Il a ensuite apprécié l'énorme potentiel d'investissement de l'Éthiopie dans les secteurs de l'agriculture, de la fabrication, des produits pharmaceutiques et de la construction et a déclaré qu'il existe une énorme opportunité pour les investisseurs pakistanais.

Le ministère du Travail et des Compétences organise des déjeuners sur des plateformes numériques.

Addis-Abeba, 8 novembre 2023 (ENA) :-Le ministère du travail et des Compétences a lancé aujourd'hui trois produits numériques conçus pour faciliter les services d'évaluation du marché du travail, des entreprises et des compétences.

Le ministère a développé Lucy E-commerce, le système COC et Bequ Apps en partenariat avec les institutions gouvernementales compétentes.

Les plateformes numériques sont développées grâce à des ressources nationales et contribuent de manière significative à la numérisation de l'Éthiopie.

La plate-forme de commerce électronique Lucy, basée sur le Web et les applications, devrait principalement profiter aux activités commerciales des petites et moyennes entreprises.

L'application Bequ devrait améliorer les informations sur le marché du travail éthiopien tandis que le système COC Automation renforce les services d'évaluation des compétences.

Les plateformes ont été lancées par le ministre du Travail et des Compétences Muferiat Kamil, le ministre du Commerce et de l'Intégration régionale, Gebremeskel Challa et le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, Werku Gachena.

Le ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a déclaré à l'occasion que les applications sont essentielles pour soutenir les efforts en cours visant à réaliser la stratégie de l'Éthiopie numérique.